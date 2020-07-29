Серьезные обвинения: Проверить двойное гражданство у депутатов Госдумы приказал спикер Володин

Вячеслав поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительства у ряда депутатов, сообщили журналистам в пресс-службе палаты.

Володин, которого цитирует пресс-служба палаты, отметил, что в соответствии с новыми нормами конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

«Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры. Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», — отметил Володин.

Глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от «Единой России» нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства. Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфёнов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.

Глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от «Единой России» нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства. Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфёнов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.