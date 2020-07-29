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Турция взвинчивает цены на отдых из-за повышенного спроса у туристов

22:09 29.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Основной поток бронирований приходится на период после 10 августа, цены на отели растут, заявили в Ассоциации туроператоров России.

Турция взвинчивает цены на отдых из за повышенного спроса у туристов
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В сегменте выше бюджетного они поднялись примерно на 10%. Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с этой страной, в курортные города — с 10 августа.

«Из туристических направлений, с которыми возобновлено авиасообщение, пока абсолютным лидером является Турция. Мы уже видим активизацию наших туристов. Эта активность началась с момента объявления о том, что международное авиасообщение откроется, и объем бронирований радует»,— сказала Ломидзе на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, основной поток бронирований приходится на период после 10 августа, цены на отдых растут. В бюджетном сегменте они сейчас сопоставимы с прошлым годом или чуть выше, в среднем и дорогом — выше.

«У наших аналитиков получается, что пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента составляет порядка 10%. Понятно, что при сохранении такого высокого спроса, при том объеме бронирования, которое увеличивается каждый день, цены могут еще увеличиться»,— сказала Ломидзе.

Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 27 марта. На фоне улучшения ситуации РФ решила начать возобновление полетов с другими странами на основе двусторонних договоренностей. С 1 августа возобновляются рейсы в Турцию, Танзанию и Великобританию. Идут переговоры о возобновлении рейсов на Кубу. По данным СМИ, Россия позднее также может возобновить полеты в Южную Корею, ОАЭ, Венгрию, на Мальдивы.

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Аноним, 29 июля 2020 23:24
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