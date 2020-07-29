Как и когда начнется учебный год в школах и вузах, рассказала Голикова

Школьные линейки пройдут с соблюдением противоэпидемиологических мер, будет осуществляться контроль за состоянием здоровья учащихся. Некоторые вузы начнут работать с 14 сентября.

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах. Об этом в среду, 29 июля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России, сообщает сайт Кремля.

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер», — сказала она.

Вице-премьер уточнила, что во всех школах будет проведена дезинфекция. Учебные заведения будут осуществлять контроль за состоянием здоровья учащихся, будут проводить термометрию, обеспечат учащихся антисептиками и предоставят возможность использования средств индивидуальной защиты.

По словам Голиковой, традиционно учебный год с 1 сентября также начнут более 90% высших учебных заведений России.

«Что касается вузов, 92% вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца», — уточнила она.

Голикова указала на то, что до всех вузов также доведены санитарно-эпидемиологические рекомендации, а также особое внимание уделят общежитиям, в которых проживают около 800 тыс. человек.

27 июля сообщалось, что в каждой российской школе в период с 1 по 14 сентября будет присутствовать медицинский работник.

Ранее в этот же день министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что российские школьники начнут новый учебный год в обычном формате и дистанционное обучение вводить не планируется.