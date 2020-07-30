Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников

Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата

заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.

Предприятию (пищевое производство) в связи с расширением СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: • изготовитель творога и замесов

• дозировщик



• оператор-упаковщик

• подсобный рабочий

• лаборант хим.анализов

• мастер цеха

• оператор 1С

• уборщик производственных помещений

• повар • наладчик-оператор оборудования• оператор-упаковщик• подсобный рабочий• лаборант хим.анализов• мастер цеха• оператор 1С• уборщик производственных помещений• повар Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата

заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.

(г. Искитим, г. Бердск, г. Новосибирск «Речной вокзал»), форменная одежда.

г.Бердск, ул.Барнаульскаая, 8/1, т.8 (38341) 5-81-65

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