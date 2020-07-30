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Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников

14:17 30.07.2020
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Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата
заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.

Предприятию (пищевое производство) в связи с расширением СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• изготовитель творога и замесов
• дозировщик

• наладчик-оператор оборудования
• оператор-упаковщик
• подсобный рабочий
• лаборант хим.анализов
• мастер цеха
• оператор 1С
• уборщик производственных помещений
• повар

Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата
заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.
(г. Искитим, г. Бердск, г. Новосибирск «Речной вокзал»), форменная одежда.
г.Бердск, ул.Барнаульскаая, 8/1, т.8 (38341) 5-81-65

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