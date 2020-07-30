Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска

Редакция приглашает к диалогу всех тех, кто вылечился от коронавируса, лечится от болезни или ждет результата теста. Вашими голосами мы покажем реальную ситуацию медицины Бердска изнутри.

Молчание усугубляет ситуацию

Как лечат бердчан с COVID-19 в больницах Бердска и Новосибирска? Приглядывают ли медики за больными коронавирусом на дому? Как вы, испытавшие или испытывающие страх смерти от коронавируса, ждали результата теста на коварный вирус? А, может быть, вы прямо сейчас, на протяжении несколько суток страдаете от высокой температуры, а помощи ни от кого нет?

Нам нужны ваши голоса. Голоса тех, кто переболел, болеет или ждет результата анализа на коронавирус. Как показала публикация «Курьер. Среда. Бердск» о лечении пациента с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска, мы можем исправить ситуацию вместе. Но для этого нужны ваши голоса.

Как вы помните, бердчанин сетовал на медицину города, а теперь медики каждый день заходят в палату к больным и интересуются их состоянием здоровья. К сожалению, врачи Бердска в силу различных причин не хотят говорить о реалиях медицины в пандемию коронавируса.

Мы же вас просим рассказать свои истории, показать, как обстоят дела с лечением коронавируса изнутри. Разумеется, мы полностью гарантируем анонимность. Только от ваших правдивых и откровенных голосов зависит дальнейшее лечение других зараженных коронавирусом. Ведь мы не знаем, сколько еще продлится пандемия COVID-19 в мире, России, Новосибирской области и Бердске. Увы, мы и наши близкие не защищены от болезни. Вдруг, уже завтра ваши знакомые или близкие люди станут заложниками COVID-19 с единственной надежде на медицину города.

Напомним, в Бердске зарегистрирован 141 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Три человека скончались.



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