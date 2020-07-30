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У пациентов психбольницы украли 2 млн рублей

17:30 30.07.2020 Фото: pixabay.com
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В отношении работников медучреждения возбуждено и расследуется уголовное дело.

У пациентов психбольницы украли 2 млн рублей
До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты

Прокурор направил иски в Дзержинский районный суд.

Прокурор Дзержинского района направил в суд иски в защиту трёх пациентов психиатрической больницы № 3. С их банковских карт исчезли свыше 1,7 млн рублей.

Ущерб пациентам причинили работники психиатрической больницы. Факт установлен в ходе прокурорской проверки.

В отношении работников медучреждения возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Иски приобщены к материалам дела. Суд рассмотрит их при вынесении приговора.

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