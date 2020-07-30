У пациентов психбольницы украли 2 млн рублей

Прокурор направил иски в Дзержинский районный суд.
Прокурор Дзержинского района направил в суд иски в защиту трёх пациентов психиатрической больницы № 3. С их банковских карт исчезли свыше 1,7 млн рублей.
Ущерб пациентам причинили работники психиатрической больницы. Факт установлен в ходе прокурорской проверки.
В отношении работников медучреждения возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Иски приобщены к материалам дела. Суд рассмотрит их при вынесении приговора.