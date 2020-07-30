30.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле?»: инвалид без обеих ног Петр Педелев рассказывает о жизни в свинарнике — пансионате им. Калинина в Бердске

13:32 30.07.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
79 12

Пропажа сумок, инвалид, у которого отобрали протезы и коляску, ползает на коленях, скудное питание, отсутствие мяса, продажа продуктов втридорога кастеляншей, невыданные протезы — какие еще ужасы скрывает отделение №4 рядом со свинофермой?

«Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле?»: инвалид без обеих ног Петр Педелев рассказывает о жизни в свинарнике пансионате им. Калинина в Бердске
Петр Иванович Педелев живет в пансионатах уже 6 лет, в отделении №4 пансионата имени Калинина — почти два года

Добраться до отделения №4, которое называют свинарником, не так-то просто. С одной стороны бетонная дорога, которая упирается в шлагбаум и КПП. Возле шлагбаума чутко дежурят охранники: на территории свинарника карантин продлен до 15 сентября, посторонних не впускают. С другой стороны от отделения №4 – поля, засеянные овсом, грязная размытая дорога и 2 километра до остановки.

«Прикованы к кровати и узкому двору»

Проживающие в отделении №4 пансионата имени Калинина в Бердске буквально находятся в изоляции от всего мира. Среди 46 человек, живущих там, лишь один гуляет, передвигается и иной раз даже доходит до остановки, чтобы уехать в город. Остальные инвалиды и пенсионеры прикованы к кровати и узкому двору с одной единственной скамейкой.

27 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» съездила в свинарник пансионата имени Калинина, чтобы поговорить с проживающими в нем и услышать о жизни на свиноферме из первых уст. Свиноферма действительно находится совсем рядом с пансионатом — буквально в 300 метрах, рядом с отделением №4 отчетливо видны серые деревянные крыши обветшалого свинарника. Свиньями, правда, возле пансионата не пахнет, звуков не слышно. Как сообщают проживающие, соседство со свиньями их не беспокоит.

«Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле?»: инвалид без обеих ног Петр Педелев рассказывает о жизни в свинарнике пансионате им. Калинина в Бердске
Свинарник посреди поля с овсом. рядом с пансионатом. В прошлом году засеивали картошку

— Я вот, безногий, вышел к вам навстречу. Тут, знаете ли, такие места, — встречает нас Петр Иванович, один из проживающих в пансионате.

До пансионата — о жизни в «большом мире»

Петр Педелев живет в пансионатах с 2014 года. До того, как он потерял обе ноги, он работал на стройках. Ноги он отморозил зимой – долгое время лежал в больнице, думал, может, вернутся, но нет, пришлось отрезать. С женой развелся, сейчас она живет в Славгороде на Алтае. Сын, которому идет уже четвертый десяток, приезжал лишь однажды, немного поговорил с отцом и уехал. Родители Петра Ивановича погибли, брат живет в Куйбышеве.

— У него своя жизнь, у меня своя, — отзывается о нем инвалид.

В свинарник он попал почти два года назад: сначала жил в Бибихе на Зеленом мысе, но потом туда стали подселять психически больных, и стариков развезли по другим пансионатам регионов. Инвалид оказался в отделении №1 пансионата имени Калинина, откуда позже его вывезли в отделение №4 – якобы за нарушение. Что это могло быть за нарушение, Петр Иванович не представляет.

— Работать здесь заставляют, и инвалидов некоторых работать заставляют. Это правда. Тех, кто маленько двигается, тех, кто на ногах. Моральное давление идет. Меня-то кто заставит, я безногий, — рассказывает Петр Педелев о своем проживании в свинарнике в пансионате имени Калинина.

Дежурная медсестра отделения №4 отрицает это:

— Инвалиды и пенсионеры не работают. Молодые люди да, работают на свиноферме, это называется трудотерапия и это им показано по рекомендациям к лечению, у них психические заболевания.

Дом для «свинарей»: выросшие детдомовцы на свиноферме

Помимо стариков в отделении №4 живут выросшие детдомовские дети – они работают на свиноферме и живут рядом с ней. Сейчас в «свинарнике» живут 46 человек, включая «свинарей», как их называют инвалиды. Как рассказывает Петр Иванович, изначально отделение №4 было именно для таких детей, для свинарей, но зачем-то туда начали заселять инвалидов, несмотря на полное отсутствие условий для них:

— В туалете даже поручней нету, два этажа туда в туалет ходят. Внизу мужской туалет, на втором этаже женский. Порой очередь приходится занимать на унитаз или помыться. Одна лейка, умывальник, курилка, душевая, два унитаза. Все вместе. Еще заходят туда иногда книжку почитать и побеседовать. Живем по пятеро человек в одной комнате, как селедки в банке. Ширина комнаты метра четыре где-то и длина метров 5. Очень тесно.

«Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле?»: инвалид без обеих ног Петр Педелев рассказывает о жизни в свинарнике пансионате им. Калинина в Бердске
Репортаж из свинарника — отделения №4 пансионата имени Калинина

Об избиении и поданном заявлении: «Мне некуда идти».

Петр Иванович также рассказывает историю своего избиения: по непонятным мотивам «свинари» избили его, из-за чего синяки сохранялись на лице очень долгое время:

— Старшая сестра (имя есть в редакции) взяла на себя роль хозяйки. Они (старшие медицинские сестры – прим. ред) по полмесяца тут, у ней вахта закончилась 24 июля по-моему. Как она скажет, так и должно быть. Она организовывает и побои, это не первый раз. Отлавливает этих молодых свинарей, у нее есть избранные, специально для этого. И все, они избили меня, я полмесяца в синяках ходил.

Я написал заявление, заехал к директору. Там мужчина-секретарь, говорит: «Директора нет, есть только его заместитель на первом этаже, Рынков Александр Эдуардович». Я зашел к нему, подал заявление. Так и так, был избит. Я и написал, чтобы мне отдали документы, все, дескать, ухожу от вас. Зачем мне этот пансионат, чтобы меня еще избивали. Он вроде так ухмыльнулся. Я спрашиваю: «Чего вы ухмыляетесь?». Он приезжал как-то раз после этого, зашел к старшей сестре, со мной в коридоре поздоровался и все, с концами. Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле? – рассказывает мужчина.

«Я каждый месяц расписываюсь за огромный список услуг»

Просто перейти в первое отделение Петр Педелев не хочет: жить ему негде и не с кем, единственная надежда – переход в другой пансионат. Пенсия мужчины составляет 16 тысяч рублей как пожизненного инвалида первой группы, из них 75% забирает пансионат имени Калинина за оказание услуг: стирка, проживание, питание, медицинские услуги.

— Я каждый месяц расписываюсь за огромный список услуг, хотя в реальности многого из этого не видел и не пользовался. Я не хочу им белье отдавать, потому что отдашь в стирку – не найдешь своего. Очень часто теряется. Я сам стираю. Когда меня сюда привезли, у меня была с собой сумка вещей большая. Там было куча вещей, куда ушло – не знаю. Я спросил у кастелянши – она говорит, в стирку отдала. Я говорю: «В стирку-то надо давать по описи, а вы просто сумку что ли отдали?» Все, потом сумку так и не нашел, — делится инвалид.

Медицинские услуги задерживают, даже если это то, что полагается инвалидам от государства – так, например, Петр Иванович очень долго добивался смены протезов – их задерживают почти на год.

— С протезами мне в прошлом год нужно было получать их по гарантии, у меня два года гарантии, через каждые два года меняю эти протезы. Они (персонал пансионата – прим.ред) целый год просрочили, я ходил целый год на испорченных протезах. Натирал ноги. У меня аж культи все в дырах здесь, так натирал ноги. Сейчас надо было получить мне протезы для купания – они мне тоже положены: они уже 8 месяцев как просрочили и не отправляют. Вот эта пандемия еще тем более, есть на что свалить, — говорит Петр Иванович.

В охоточку: мясо и сало я уважаю

Качество еды тоже неудовлетворительное: мясо практически не дают, оно очень редко, только небольшие кусочки жира в подливе. Каши на завтрак дают без масла, основная еда – похлебка. Для тех, кому нужно, кастелянша ведет свою небольшую торговлю – закупает еду в весьма скромном ассортименте и продает втридорога, куда дороже, чем в обычном магазине, поэтому чтобы купить что-то, инвалид ездит в Бердск или в Новый поселок.

«Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле?»: инвалид без обеих ног Петр Педелев рассказывает о жизни в свинарнике пансионате им. Калинина в Бердске
59-летний инвалид первой степени получает 16 000 рублей пенсии, из них на руки получает порядка 6 тысяч, остальное — за его содержание в пансионате

— Оставшиеся деньги от пенсии я на продукты трачу. Если б здесь было хоть масла в каше достаточно… Я постоянно масло покупаю, чай покупаю, сладкое возьму, конечно, к чаю попить. Все равно что-то берешь, все равно чего-то не хватает. Если другим не хватает, они идут на кухню попрошайничать. Я не буду попрошайничать: они обязаны мне на стол все это складывать. Из еды я люблю остро-соленое, то, что как раз вредно. Мясо, сало я уважаю, но не всегда. Это так, в охоточку. А так, в принципе, я хлебного мало ем, печенюшки там для разнообразия.

Как под домашним арестом

Петру Педелеву 59 лет – через 20 дней исполнится уже 60, и в период карантина он оказался в свинарнике пансионата имени Калинина как в тюрьме. Как рассказывает дежурная медсестра, с апреля по сентябрь никого не впускают и не выпускают. Отделение №4 – как ссылка для тех инвалидов или пенсионеров, что в чем-то провинились. Так, например, сосед по палате, Сергей Штаев, оказался в отделении якобы из-за пьянства:

— В центральном пансионате там более или менее не замечаешь этого. Там можно и выйти, и погулять, а тут как только выйдешь, уже кричат «Куда пошел?!», ты на коротком поводке уже. Ты здесь как под домашним арестом. Я здесь считай один такой, что я хожу, а остальные они вообще протезы не признают.

О выпивке и пьянстве

Я не пью: во-первых, деньги не позволяют, во-вторых, нет возможности. Здесь не пьют – откуда здесь алкоголь. Лес кругом, 7 километров от пансионата. В первом отделении я выпивал – я не такой уж безгрешный и чистенький совсем. Конечно, выпивал. Там, во-первых, магазин в Новом поселке, я и сам потихоньку дойти мог, и «Сибиряк» есть. В основном я в «Сибиряк» ходил. И еще буфет сделали во втором отделении пансионата, напротив первого.

Есть один человек, он здесь уже третий год, они (работники отделения №4 пансионата имени Калинина) все боятся, что он в магазин пойдет, отобрали у него коляску, отобрали у него протезы. Они боятся, что он в магазин пойдет и напьется, ха-ха. Он вынужден ходить в туалет на коленках, на улицу покурить – на коленках. И он сейчас на коленках ходит до сих пор. И он молчит, главное, а что, дескать, толку говорить? – делится Петр Педелев.

Всех всё устраивает

Изменений в отделении №4 ждать не приходится. В пятницу 24 числа здесь прошла предварительная проверка, устроенная Минтрудом, но замеченные нарушения минимальные. В ближайшее время, согласно сообщению Минтруда, ожидается комплексная проверка. После первой проверки начался ремонт кухни и туалета, а прямо на глазах корреспондентов «Курьер. Среда. Бердск» шла покраска дверей. Как сообщает дежурная сестра, проверка к этому отношения не имеет – ремонт планировался и раньше.

«Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле?»: инвалид без обеих ног Петр Педелев рассказывает о жизни в свинарнике пансионате им. Калинина в Бердске
Дежурные медсестры меняются раз в 2 недели. Эти две недели они безвыездно живут в пансионате

— Здесь, мне кажется, не прекратится это безобразие. Здесь никаких условий для инвалида нет. Может, кому-то здесь нравится, здесь есть те, кто живут здесь лет по 15, инвалиды безногие. Вот они прижились. Они такие люди… понимаете, равнодушные ко всему, им что шло, что ехало, — рассказывает 59-летний Петр Педелев.

— Всех всё устраивает, — отвечает дежурная сестра Мария. – Есть одна палата, которой всё не нравится, а остальных всё устраивает. И меня тоже, — дополняет она.

«Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле?»: инвалид без обеих ног Петр Педелев рассказывает о жизни в свинарнике пансионате им. Калинина в Бердске
Скорее всего, для проживающих в пансионате мало что изменится — всех устраивает сегодняшняя ситуация, кроме нескольких инвалидов
Мнение читателей
0
11
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что делать инвалидам и пенсионерам в такой ситуации?

Аноним, 27 июля 2020 18:56
Мы господа или не господа, какая трудотерапия это не наркология в конце концов.
Аноним, 27 июля 2020 21:38
Господа в Париже, прочитайте законы РФ прежде чем умничать
Аноним, 27 июля 2020 22:31
Где в законе говорится что тебя могут заставлять работать на свинарнике и забирать пенсию ?
Аноним, 27 июля 2020 19:55
Бибихинский дом интернат предназначен для инвалидов 1, 2 и 3 групп и престарелых граждан, освободившихся из мест лишения свободы, ранее судимых, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством и граждан, переведенных из домов-интернатов общего типа за нарушение общественного порядка. Как же такой "белый и пушистый" туда попал? Я проживаю в п. Новый и часто проезжаю мимо главного корпуса, где очень часто в кустах валяются как грибы эти "милые зайчики" , пьяные в сопли. И не завидую, тем кто там работает. Кто хоть раз видел пьяного, агрессивного, не адекватного алкоголика-поймёт, как это. Когда их там очень много.
Аноним, 27 июля 2020 20:28
А он не говорит, что он белый и пушистый. Но почему там такие ужасные условия для проживания?
Аноним, 27 июля 2020 20:21
Одна лейка, умывальник, курилка, душевая, два унитаза. Все вместе.

______________
Не думала, что у нас так в пансионатах живут. А работники говорили в другой ветке, что мясо каждый день. Наверное, по бумагам только есть. Возможно, сотрудники воруют. Какая убогость там. И проверяющие могут быть прикормленными. А иначе как понимать? Проверки бывают, а жизнь не улучшается. Пять человек в одной комнате. Часто два человека ужиться не могут, а здесь целых пять. Не жизнь, а ожидание смерти.
Аноним, 27 июля 2020 20:35
Да вы многое еще чего не думаете.
Аноним, 27 июля 2020 21:39
Да, думать сложно
Аноним, 27 июля 2020 20:26
А может Петра Ивановича и всех недовольных к себе заберут семья Штаевых, и спасут от приживания на свиноферме этих замечательных дедушек.
Аноним, 27 июля 2020 20:32
Не важно, какие они дедушки. Важно в каких условиях они живут.
Александр, 28 июля 2020 08:56
А может проще порядок навести?
Аноним, 27 июля 2020 20:33
Почему у них забирают пенсию разве пансионат не получает гран при от государства ?
И кто заведует этим балаганом ?
Аноним, 27 июля 2020 22:38
Пенсии никто не забирает. Они сами оплачивают проживание в пансионате. Или вы живете в стране, где можно бесплатно заселиться в жилье, питаться и лечиться?
Кристина, 27 июля 2020 23:03
Вы в своём уме? Какое гран при? Есть закон. 442 фз, почитайте.
Аноним, 28 июля 2020 23:13
Они оплачивают и еще работают.
А что будет если инвалид откажется от работы ?
Питание скудное, мяса нет, за что тогда платят ?
Аноним, 27 июля 2020 20:39
Есть одна палата, которой всё не нравится, а остальных всё устраивает. И меня тоже, — дополняет она.
Тебя затолкать на свинарник под старость лет посмотрим тогда на твою трудотерапию, как она тебя устроит.
Из стариков и инвалидов сделали рабов.
Как будто они в чем то провинились!
Наказание за старость, почему они должны пахать на свинарнике ?
Аноним, 27 июля 2020 21:37
Дурила, никто не заставляет работать безногих , шариков, ты хоть вникни в проблему
Аноним, 27 июля 2020 20:47
Там еще и детдомовцы, а как они то там оказались ?
Кто такой бизнес сделал не Голубев ли со своим большинством ?
Аноним, 27 июля 2020 21:11
а где квартиры тех детдомовцев которые там живут?
Аноним, 27 июля 2020 21:36
Там же где и свинина.
Аноним, 27 июля 2020 22:39
Пропили и прокурили. Теперь живут под опекой и жалуются на свою плохую жизнь.
Аноним, 28 июля 2020 23:16
Это не опека, а они платят за проживание.
Аноним, 27 июля 2020 21:37
Я так думаю там много чего недоговаривают.
Аноним, 27 июля 2020 21:39
Я вот не могу понять какая может быть трудотерапия на свинарнике.
Вы смысл слова терапия понимаете ?
Аноним, 28 июля 2020 20:40
Вы хотели трудотерапию директором в строительной фирме? Ахаха!
Аноним, 27 июля 2020 21:42
Еще можно мусор на помойке сортировать тоже трудотерапия.
Аноним, 27 июля 2020 22:22
Это именно тот инвалид, который сломал руку проживающему, избил медицинскую сестру пенсионера, и бегал с ножом за медицинским персоналом, душка просто а не мужчина.
Аноним, 27 июля 2020 22:54
Позор администрации данного учреждения, которая не может ничего сделать с такими алкашами-рецидивистами, а только и умеет, что наказывать персонал.
Аноним, 28 июля 2020 00:49
Администрацию не защищаю, но это система: везде содержат вместе бывших зк, бродяг и нормальных. И вы думаете в таком коллективе может быть порядок?! Только как на зоне...
Александр, 28 июля 2020 08:58
"Позора2 тут мало. Тут полиция разбираться должна
Кристина, 27 июля 2020 23:26
Вот прям хочется провести экскурсию в пансионат особо сердобольным, желательно, после пенсии. Ну что б вы на себе прочувствовали всю беспомощныхость бибихинских инвалидов! Ну что б прям на своей шкуре! Как они с ножами на мед персонал нападают, как с проживающими дерутся до реанимации! Ну что, есть желающие? Как только карантин снимут, милости просим.
Аноним, 28 июля 2020 00:01
Там отсутствие серого вещества, сколько угодно их води. Они только в интернетах умеют возмущаться, критическое мышление к них не развито
Аноним, 28 июля 2020 00:52
Что все 100 процентов такие?
Аноним, 28 июля 2020 09:20
Достаточное количество тех, которые отравляют жизнь проживающим и персоналу и как выясняется и жителям посёлка. Эти люди, которые пол жизни провели в тюрьме и за рюмкой, не социализированы, живут по понятиям. Этим элементам прямая дорога в закрытые пансионаты, тк ничего доброго и полезного они обществу дать не могут.
Аноним, 28 июля 2020 09:22
И это вопрос к руководству тех самых закрытых пансионатов, которые отказываются их брать к себе и выпускают терзать остальных бабулек и дедулек
Аноним, 28 июля 2020 23:20
А у нас никто ничего полезного обществу ничего не должен.
Плати и все, они платят, у них просто забирают.
Алесандр, 29 июля 2020 07:52
Подобное говорит только о несостоятельности администрации. Если в учреждении творится бардак то уж никак не пациенты виноваты
Аноним, 29 июля 2020 14:14
Должны и обязаны соблюдать нормы и правила СОЦИУМА, а не устанавливать зоновские правила на территории пансионата.
Аноним, 27 июля 2020 23:58
Видео безобидного и непьющего дедушки вк
Мария, 28 июля 2020 00:00
Хотим ответить корреспондентам газеты Курьер среда. Наш пансионат не закрытого типа. До карантина Педелев П. И. не предупреждая никого покидал отделение, в основном, для приобретения спиртных напитков, а находясь в сильном алкогольном опьянения, не в состоянии передвигаться, обычно вызывает доставку водки на такси. Держит в страхе все отделение и персонал. В пьяном угаре :1)тростью избивал соседа по комнате и сломал ему руку, мед работник, спасая от Педелева пострадавшего, получил тростью по спине.
2) На замечание медсестры не курить в палате и не тушить бычки в тарелке с едой медсестра получила удар кулаком, упала на соседнюю кровать, ударившись головой о стену.
3) На замечание не пить успокоиться, накинулся на медсестру с ножом. Так же угрожает расправой, убийством, поджогом личных автомобилей, оскорбляет нецензурной бранью персонал и проживающих (на каждый случай имеются докладные в личном деле).
Это малая толика всех его злодеяний. Это мы боимся ходить на работу. По поводу питания Пётр Иванович с удовольствием употребляет в пищу приготовленные блюда. А так же получает в пользование необходимые вещи и предметы личной гигиены.
Аноним, 28 июля 2020 00:41
Ну так в таком случае нужно вызывать полицию, а не помещать человека в нечеловеческие условия
AlexAm, 28 июля 2020 09:10
А почему корреспонденту-то это не говорите-то? Почему в статье он администрации только "Всех всё устраивает, — отвечает дежурная сестра Мария. – Есть одна палата, которой всё не нравится, а остальных всё устраивает. И меня тоже, — дополняет она."?
Или вам там тоже запрещают общаться?
Аноним, 28 июля 2020 09:15
О каких нечеловеческих условиях вы пишите ?
Аноним, 28 июля 2020 23:26
Таких сказок общество наслышалось сколько угодно.
ВЫ хотите сказать что все что он сказал придумал, причем тут пьянство ?
ВЫ забираете пенсию с удовольствием, получаете прибыль от свинины и еще что то наговариваете.
ВЫ живете за их счет.
Аноним, 29 июля 2020 13:56
Без сопливых гололёд, куда им устроиться, или уволиться.
Мария, 28 июля 2020 00:01
Ps: Пётр Иванович сегодня вместо веусняшек, которые вы привезли, больше бы обрадовался водочке.
Мария, 28 июля 2020 00:14
Мы, в отличие от вас по 2 недели не видим своих родственников и детей, заботясь о здоровье проживающих. Наш пансионат не закрытого типа, проживающие могут свободно передвигаться по своим делам и Педелев П. И. в том числе, но с апреля по приказу правительства пансионат закрыт на карантин, посещения и передвижения запрещены в том числе и для сотрудников.
Аноним, 28 июля 2020 23:29
Ищи другую работу тогда, чтоб видеть детей.
Заботятся они, 16 000 получает, 6 000 выдают, протезы забрали.
Аноним, 28 июля 2020 00:39
Работники и все кто их защищает пройдитесь по дороге от этого пансионата до Нового Посёлка и посмотрите как оборванные, голодные и да часто пьяные старики, инвалиды передвигаются всеми возможными способами. Будет желание - поговорите с ними
Аноним, 28 июля 2020 00:51
Забирайте этих голодных и оборванных к себе, слелайте из них людей. А то эти медработники сами им в глотки заливают пойло и приказывают валяться у дороги

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"10 000 рублей на ребенка получил бывший муж": неожиданный скандал разгорается в России
14:53 30-07-2020
Расчленённое тело рэпера Энди Картрайта нашли в Петербурге. Задержана его жена
14:51 30-07-2020
Расчленённое тело рэпера Энди Картрайта нашли в Петербурге. Задержана его жена
5 509 заболели COVID-19 за сутки на 30 июля 2020 в России. Умерли 129
14:50 30-07-2020
5 509 заболели COVID-19 за сутки на 30 июля 2020 в России. Умерли 129
Пиво с водкой: Названы самые опасные алкогольные коктейли
14:45 30-07-2020
Пиво с водкой: Названы самые опасные алкогольные коктейли
Проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной требуют у ЦИК
14:31 30-07-2020
Проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной требуют у ЦИК
В жутком лобовом столкновении на трассе Р-256 погиб пассажир Nissan
14:30 30-07-2020
В жутком лобовом столкновении на трассе Р-256 погиб пассажир Nissan
БердскКакую ежемесячную выплату получают многодетные семьи Новосибирской области, сообщило правительство
14:18 30-07-2020
Какую ежемесячную выплату получают многодетные семьи Новосибирской области, сообщило правительство
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:17 30-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскКомплексную проверку отделении №4 пансионата им. Калинина в Бердске пообещало Минтруда Новосибирской области
14:16 30-07-2020
Комплексную проверку отделении №4 пансионата им. Калинина в Бердске пообещало Минтруда Новосибирской области
БердскНовые ходы: Убивать ул.Промышленную и Химзаводскую будут до 2024 года жители Бердска. А потом и ремонт по БКД подоспеет
14:15 30-07-2020
Новые ходы: Убивать ул.Промышленную и Химзаводскую будут до 2024 года жители Бердска. А потом и ремонт по БКД подоспеет