«Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле?»: инвалид без обеих ног Петр Педелев рассказывает о жизни в свинарнике — пансионате им. Калинина в Бердске

Пропажа сумок, инвалид, у которого отобрали протезы и коляску, ползает на коленях, скудное питание, отсутствие мяса, продажа продуктов втридорога кастеляншей, невыданные протезы — какие еще ужасы скрывает отделение №4 рядом со свинофермой?

Петр Иванович Педелев живет в пансионатах уже 6 лет, в отделении №4 пансионата имени Калинина — почти два года

Добраться до отделения №4, которое называют свинарником, не так-то просто. С одной стороны бетонная дорога, которая упирается в шлагбаум и КПП. Возле шлагбаума чутко дежурят охранники: на территории свинарника карантин продлен до 15 сентября, посторонних не впускают. С другой стороны от отделения №4 – поля, засеянные овсом, грязная размытая дорога и 2 километра до остановки.

«Прикованы к кровати и узкому двору»

Проживающие в отделении №4 пансионата имени Калинина в Бердске буквально находятся в изоляции от всего мира. Среди 46 человек, живущих там, лишь один гуляет, передвигается и иной раз даже доходит до остановки, чтобы уехать в город. Остальные инвалиды и пенсионеры прикованы к кровати и узкому двору с одной единственной скамейкой.

27 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» съездила в свинарник пансионата имени Калинина, чтобы поговорить с проживающими в нем и услышать о жизни на свиноферме из первых уст. Свиноферма действительно находится совсем рядом с пансионатом — буквально в 300 метрах, рядом с отделением №4 отчетливо видны серые деревянные крыши обветшалого свинарника. Свиньями, правда, возле пансионата не пахнет, звуков не слышно. Как сообщают проживающие, соседство со свиньями их не беспокоит.

Свинарник посреди поля с овсом. рядом с пансионатом. В прошлом году засеивали картошку

— Я вот, безногий, вышел к вам навстречу. Тут, знаете ли, такие места, — встречает нас Петр Иванович, один из проживающих в пансионате.

До пансионата — о жизни в «большом мире»

Петр Педелев живет в пансионатах с 2014 года. До того, как он потерял обе ноги, он работал на стройках. Ноги он отморозил зимой – долгое время лежал в больнице, думал, может, вернутся, но нет, пришлось отрезать. С женой развелся, сейчас она живет в Славгороде на Алтае. Сын, которому идет уже четвертый десяток, приезжал лишь однажды, немного поговорил с отцом и уехал. Родители Петра Ивановича погибли, брат живет в Куйбышеве.

— У него своя жизнь, у меня своя, — отзывается о нем инвалид.

В свинарник он попал почти два года назад: сначала жил в Бибихе на Зеленом мысе, но потом туда стали подселять психически больных, и стариков развезли по другим пансионатам регионов. Инвалид оказался в отделении №1 пансионата имени Калинина, откуда позже его вывезли в отделение №4 – якобы за нарушение. Что это могло быть за нарушение, Петр Иванович не представляет.

— Работать здесь заставляют, и инвалидов некоторых работать заставляют. Это правда. Тех, кто маленько двигается, тех, кто на ногах. Моральное давление идет. Меня-то кто заставит, я безногий, — рассказывает Петр Педелев о своем проживании в свинарнике в пансионате имени Калинина.

Дежурная медсестра отделения №4 отрицает это:

— Инвалиды и пенсионеры не работают. Молодые люди да, работают на свиноферме, это называется трудотерапия и это им показано по рекомендациям к лечению, у них психические заболевания.

Дом для «свинарей»: выросшие детдомовцы на свиноферме

Помимо стариков в отделении №4 живут выросшие детдомовские дети – они работают на свиноферме и живут рядом с ней. Сейчас в «свинарнике» живут 46 человек, включая «свинарей», как их называют инвалиды. Как рассказывает Петр Иванович, изначально отделение №4 было именно для таких детей, для свинарей, но зачем-то туда начали заселять инвалидов, несмотря на полное отсутствие условий для них:

— В туалете даже поручней нету, два этажа туда в туалет ходят. Внизу мужской туалет, на втором этаже женский. Порой очередь приходится занимать на унитаз или помыться. Одна лейка, умывальник, курилка, душевая, два унитаза. Все вместе. Еще заходят туда иногда книжку почитать и побеседовать. Живем по пятеро человек в одной комнате, как селедки в банке. Ширина комнаты метра четыре где-то и длина метров 5. Очень тесно.

Репортаж из свинарника — отделения №4 пансионата имени Калинина

Об избиении и поданном заявлении: «Мне некуда идти».

Петр Иванович также рассказывает историю своего избиения: по непонятным мотивам «свинари» избили его, из-за чего синяки сохранялись на лице очень долгое время:

— Старшая сестра (имя есть в редакции) взяла на себя роль хозяйки. Они (старшие медицинские сестры – прим. ред) по полмесяца тут, у ней вахта закончилась 24 июля по-моему. Как она скажет, так и должно быть. Она организовывает и побои, это не первый раз. Отлавливает этих молодых свинарей, у нее есть избранные, специально для этого. И все, они избили меня, я полмесяца в синяках ходил.

Я написал заявление, заехал к директору. Там мужчина-секретарь, говорит: «Директора нет, есть только его заместитель на первом этаже, Рынков Александр Эдуардович». Я зашел к нему, подал заявление. Так и так, был избит. Я и написал, чтобы мне отдали документы, все, дескать, ухожу от вас. Зачем мне этот пансионат, чтобы меня еще избивали. Он вроде так ухмыльнулся. Я спрашиваю: «Чего вы ухмыляетесь?». Он приезжал как-то раз после этого, зашел к старшей сестре, со мной в коридоре поздоровался и все, с концами. Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле? – рассказывает мужчина.

«Я каждый месяц расписываюсь за огромный список услуг»

Просто перейти в первое отделение Петр Педелев не хочет: жить ему негде и не с кем, единственная надежда – переход в другой пансионат. Пенсия мужчины составляет 16 тысяч рублей как пожизненного инвалида первой группы, из них 75% забирает пансионат имени Калинина за оказание услуг: стирка, проживание, питание, медицинские услуги.

— Я каждый месяц расписываюсь за огромный список услуг, хотя в реальности многого из этого не видел и не пользовался. Я не хочу им белье отдавать, потому что отдашь в стирку – не найдешь своего. Очень часто теряется. Я сам стираю. Когда меня сюда привезли, у меня была с собой сумка вещей большая. Там было куча вещей, куда ушло – не знаю. Я спросил у кастелянши – она говорит, в стирку отдала. Я говорю: «В стирку-то надо давать по описи, а вы просто сумку что ли отдали?» Все, потом сумку так и не нашел, — делится инвалид.

Медицинские услуги задерживают, даже если это то, что полагается инвалидам от государства – так, например, Петр Иванович очень долго добивался смены протезов – их задерживают почти на год.

— С протезами мне в прошлом год нужно было получать их по гарантии, у меня два года гарантии, через каждые два года меняю эти протезы. Они (персонал пансионата – прим.ред) целый год просрочили, я ходил целый год на испорченных протезах. Натирал ноги. У меня аж культи все в дырах здесь, так натирал ноги. Сейчас надо было получить мне протезы для купания – они мне тоже положены: они уже 8 месяцев как просрочили и не отправляют. Вот эта пандемия еще тем более, есть на что свалить, — говорит Петр Иванович.

В охоточку: мясо и сало я уважаю

Качество еды тоже неудовлетворительное: мясо практически не дают, оно очень редко, только небольшие кусочки жира в подливе. Каши на завтрак дают без масла, основная еда – похлебка. Для тех, кому нужно, кастелянша ведет свою небольшую торговлю – закупает еду в весьма скромном ассортименте и продает втридорога, куда дороже, чем в обычном магазине, поэтому чтобы купить что-то, инвалид ездит в Бердск или в Новый поселок.

59-летний инвалид первой степени получает 16 000 рублей пенсии, из них на руки получает порядка 6 тысяч, остальное — за его содержание в пансионате

— Оставшиеся деньги от пенсии я на продукты трачу. Если б здесь было хоть масла в каше достаточно… Я постоянно масло покупаю, чай покупаю, сладкое возьму, конечно, к чаю попить. Все равно что-то берешь, все равно чего-то не хватает. Если другим не хватает, они идут на кухню попрошайничать. Я не буду попрошайничать: они обязаны мне на стол все это складывать. Из еды я люблю остро-соленое, то, что как раз вредно. Мясо, сало я уважаю, но не всегда. Это так, в охоточку. А так, в принципе, я хлебного мало ем, печенюшки там для разнообразия.

Как под домашним арестом

Петру Педелеву 59 лет – через 20 дней исполнится уже 60, и в период карантина он оказался в свинарнике пансионата имени Калинина как в тюрьме. Как рассказывает дежурная медсестра, с апреля по сентябрь никого не впускают и не выпускают. Отделение №4 – как ссылка для тех инвалидов или пенсионеров, что в чем-то провинились. Так, например, сосед по палате, Сергей Штаев, оказался в отделении якобы из-за пьянства:

— В центральном пансионате там более или менее не замечаешь этого. Там можно и выйти, и погулять, а тут как только выйдешь, уже кричат «Куда пошел?!», ты на коротком поводке уже. Ты здесь как под домашним арестом. Я здесь считай один такой, что я хожу, а остальные они вообще протезы не признают.

О выпивке и пьянстве

Я не пью: во-первых, деньги не позволяют, во-вторых, нет возможности. Здесь не пьют – откуда здесь алкоголь. Лес кругом, 7 километров от пансионата. В первом отделении я выпивал – я не такой уж безгрешный и чистенький совсем. Конечно, выпивал. Там, во-первых, магазин в Новом поселке, я и сам потихоньку дойти мог, и «Сибиряк» есть. В основном я в «Сибиряк» ходил. И еще буфет сделали во втором отделении пансионата, напротив первого.

Есть один человек, он здесь уже третий год, они (работники отделения №4 пансионата имени Калинина) все боятся, что он в магазин пойдет, отобрали у него коляску, отобрали у него протезы. Они боятся, что он в магазин пойдет и напьется, ха-ха. Он вынужден ходить в туалет на коленках, на улицу покурить – на коленках. И он сейчас на коленках ходит до сих пор. И он молчит, главное, а что, дескать, толку говорить? – делится Петр Педелев.

Всех всё устраивает

Изменений в отделении №4 ждать не приходится. В пятницу 24 числа здесь прошла предварительная проверка, устроенная Минтрудом, но замеченные нарушения минимальные. В ближайшее время, согласно сообщению Минтруда, ожидается комплексная проверка. После первой проверки начался ремонт кухни и туалета, а прямо на глазах корреспондентов «Курьер. Среда. Бердск» шла покраска дверей. Как сообщает дежурная сестра, проверка к этому отношения не имеет – ремонт планировался и раньше.

Дежурные медсестры меняются раз в 2 недели. Эти две недели они безвыездно живут в пансионате

— Здесь, мне кажется, не прекратится это безобразие. Здесь никаких условий для инвалида нет. Может, кому-то здесь нравится, здесь есть те, кто живут здесь лет по 15, инвалиды безногие. Вот они прижились. Они такие люди… понимаете, равнодушные ко всему, им что шло, что ехало, — рассказывает 59-летний Петр Педелев.

— Всех всё устраивает, — отвечает дежурная сестра Мария. – Есть одна палата, которой всё не нравится, а остальных всё устраивает. И меня тоже, — дополняет она.