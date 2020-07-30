Связист Светлана Чудакова переквалифицировалась в садовника в Бердске. Любуйтесь, как это отразилось на ДК «Родина»

Работа садовником, по словам Светланы Чудаковой, это занятие не для капризных и слабых людей. Военную форму после 25 лет службы она сменила на резиновые сапоги и перчатки, чтобы работать с землей и растениями в любую погоду.

Яркие петунии в вазонах в нескольких метрах над землей привлекают внимание

На площади возле дворца культуры «Родина» гуляют мамы с детьми, пожилые люди и другие жители Бердска. Здесь есть на что посмотреть. Благодаря мемориалу воинскому братству и цветочным композициям эта территория стала одним из самых привлекательных мест для отдыха горожан. Культурное учреждение оправдывает свой статус.

О чудесных клумбах «Курьер.Среда.Бердск» рассказал человек, который своими руками создает эти шедевры — садовником Светланой Чудаковой.

Светлана окончила Бердский электромеханический техникум и пошла в Новосибирское высшее военное командное училище, связистом. 25 лет прослужила в армии, а когда вышла на пенсию, стала заниматься растениями.

— Садоводство мне всегда нравилось, и сколько служила, постоянно оканчивала какие-то курсы по садоводству, курсы ландшафтного дизайна, европейской оранжировки цветов. Всегда думала для себя. А вдруг, в жизни пригодится? И вот так случилось, что пригодилось, — рассказывает Светлана.

По словам Светланы, она, как по волшебству, получила работу своей мечты. Она использовала свои знания и любовь к растениям, чтобы наилучшим образом реализовать проект по озеленению территории дома культуры «Родина». Все цветы и цвета Светлана подобрала неслучайно. Возле мемориала воинскому братству — красные сальвии, символизирующие цвет земли, цвет войны, а еще цвет победы и торжества. Голубые агератумы символизируют небо.

Все композиции на площади перекликаются между собой. На входе — вазоны с яркими петуниями. Справа от выхода — многоцветие, где есть и оранжевые лилейники, и алая герань, а рядом соседствуют нежные ассимусы, а также гортензии, которые, по словам Светланы, очень подходят ее характеру. Привлекают внимание ярко-розовые петунии на аллее, подвешенные в вазонах на несколько метров от земли. Чтобы их поливать, используют специальную насадку на шланг, раз в неделю петунии удобряют. Для этого администрация дворца культуры заказывает автовышку.

Композиции завораживают прохожих. К нам в редакцию даже поступали восторженные отзывы от жителей близлежащих домов.

— Мы тоже прививаем своеобразную культуру — высаживаем цветы. Людям это все нравится. Даже вот ребятишки, бывает, где-то могут напакостить — веточку сломать, где сломанное дерево. А где красиво, они уже не будут ломать, они подойдут, полюбуются. А маленькие ребятишки с родителями гуляют, всегда помогают: «Тетя, чем вам помочь?» И шланг берут, помогают поливать цветочки, и радуются. В целом люди все просто замечательные, добрые, любящие растения, — рассказывает Светлана.

Все же райский уголок подвергается набегам. Сотрудники дворца культуры рассказывают, что взрослые бердчане не берегут красоту — выкапывают, отщипывают растения из вазона, который стоит дальше от входа.

По словам Светланы, это занятие не для капризных и слабых людей, его атрибуты — земля, ведра, шланги, сапоги резиновые и работа в непогоду.

— Данная работа для меня — отдых. Это просто счастье, когда работа в радость. Я не знала, что такое может быть, — делится Светлана.

Много растений, особенно экзотических, из дачной коллекции Светланы. Она все с удовольствием несет сюда.

— Мест очень много, где хочется красоту навести. Хочется, чтобы весь город был зеленый, цветущий! — говорит садовник.