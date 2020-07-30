Почему мужики стали инертными и унылыми: женщине — машина, айфон, а ему — лишь ласка. Как найти рыцаря на белом коне в Бердске

Между красавицей, знающей себе цену, и страшной девой, они естественно выбирают второе. Самим не противно питаться таким ширпотребом? — задает вопрос пользователь в дискуссии.

Женщина ищет мужчину, который будет ценить ее присутствие в его жизни

Тоска по рыцарю, сражающемуся за сердце дамы, вылилась в пост в группе «Подслушано в Бердске» .

-Почему мужики стали такими инертными и унылыми, почему перестали добиваться женщин. Между красавицей, знающей себе цену, и страшной девой, они естественно выбирают второе. Самим не противно питаться таким ширпотребом? — задает вопрос пользователь.

Судя по тому, что реплика меньше, чем за сутки собрала 117 комментариев, эта тема волнует многих. Мужчины, в основном, отнеслись к этому сообщению серьезно и дали четкие ответы.

— Видимо высока цена, вот и выбирают подешевле. Если красивая и нет спроса, значит твое поведение не устраивает. Не обижайся, но даже от твоего поста уже веет высокомерием, — пишет молодой человек.

— Так вы ведите себя как девушки, а не как шкуры! Вы не все конечно, но подавляющее большинство….. Смотрите и сразу оцениваете, ага машины нет не айфон в руках… Все не кандидат!

— А как добиваться? А если не нужен? Это портфель носить, цветочки дарить, под окнами стоять или что? Мне кажется,многие уже поняли,что все это кидалово и довольствуются спортивными отношениями, — вступается за мужчин читательница.

— Ровно до того момента пока кто-то из них не начнет расспрашивать про то, как дела на работе, про жизнь, хобби, собачку, не начнет заботиться, чёт там готовить, носить кофе в постель, провожать на работу. Лайфхак-мужики на ласку падки, — подсказывает молодой человек.

Кого-то смутила постановка вопроса.

-Я вот не понимаю выражение «знать себе цену». Я понимаю » любить себя», » принимать себя». Но какая цена то? Что получается, сошлись в цене, то и любовь появится? Ну тогда, здесь применимо и год выпуска, чем старше, тем дешевле, если ты не вино, и сегодня три по пять рублей, а завтра 4 и по 8. Заявляя ценник, не забывай, покупатель всегда прав, покупатель и будет решать, что с купленной вещью делать.

-Девчонки, не стремитесь стать вещью, человеком жить приятнее, — призывает горожанка.