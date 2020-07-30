Почему мужики стали инертными и унылыми: женщине — машина, айфон, а ему — лишь ласка. Как найти рыцаря на белом коне в Бердске

Тоска по рыцарю, сражающемуся за сердце дамы, вылилась в пост в группе «Подслушано в Бердске» .
-Почему мужики стали такими инертными и унылыми, почему перестали добиваться женщин. Между красавицей, знающей себе цену, и страшной девой, они естественно выбирают второе. Самим не противно питаться таким ширпотребом? — задает вопрос пользователь.
Судя по тому, что реплика меньше, чем за сутки собрала 117 комментариев, эта тема волнует многих. Мужчины, в основном, отнеслись к этому сообщению серьезно и дали четкие ответы.
— Видимо высока цена, вот и выбирают подешевле. Если красивая и нет спроса, значит твое поведение не устраивает. Не обижайся, но даже от твоего поста уже веет высокомерием, — пишет молодой человек.
— Так вы ведите себя как девушки, а не как шкуры! Вы не все конечно, но подавляющее большинство….. Смотрите и сразу оцениваете, ага машины нет не айфон в руках… Все не кандидат!
— А как добиваться? А если не нужен? Это портфель носить, цветочки дарить, под окнами стоять или что? Мне кажется,многие уже поняли,что все это кидалово и довольствуются спортивными отношениями, — вступается за мужчин читательница.
— Ровно до того момента пока кто-то из них не начнет расспрашивать про то, как дела на работе, про жизнь, хобби, собачку, не начнет заботиться, чёт там готовить, носить кофе в постель, провожать на работу. Лайфхак-мужики на ласку падки, — подсказывает молодой человек.
Кого-то смутила постановка вопроса.
-Я вот не понимаю выражение «знать себе цену». Я понимаю » любить себя», » принимать себя». Но какая цена то? Что получается, сошлись в цене, то и любовь появится? Ну тогда, здесь применимо и год выпуска, чем старше, тем дешевле, если ты не вино, и сегодня три по пять рублей, а завтра 4 и по 8. Заявляя ценник, не забывай, покупатель всегда прав, покупатель и будет решать, что с купленной вещью делать.
-Девчонки, не стремитесь стать вещью, человеком жить приятнее, — призывает горожанка.
Кругом обман.
Вспомнилось.
Меняю одну за 50 на две по 25.
Пять по 10 не предлагать.
К сожалению это не так.
"А что девушке делать если все её доходы уходят на красоту. Естественно у нее уже не останется денег чтобы оплачивать рестораны и театры за себя. И всё, в глазах мужчин она уже шкура."
Вот что с вам девушка случиться, если ваша туш для ресниц будет не за 200 евро за пять семь букав на коробочке, а попроще за 600 рублей например? У вас выпадут ресницы или скорее вас заклюют такие же , алчные тётки про которых мы сейчас говорим, что всё таки вернее? А помада не за 100 евро, а за 5 евро испепеляет свою хозяйку в кучку пепла? Я как мужик, вас уверяю, что я не отличу ваш макияж за 1000 евро от макияжа За 200 рублей, как впрочем и 80 % мужиков в России!
" Мужчины на уход за своей внешностью тратят намного меньше денег"
Да большинство мужиков не видит в этом смысла, потому что мы показываем того человека с которым вам придётся знаться до конца жизни в случае любви, а женщины рисуют на своём лице "прынцессу", полную противоположность того человека, который окажется после свадьбы в халате и бигудях, приведя новоиспеченного супруга просто в ступор, от того, что ему тупо подменили жену на какую то чужую тётку!
"А если она не умеет готовить, отправьте ее на кулинарные курсы, если надо чтоб вязала, на вязальные. Просто обидно за женщин. И стыдно за мужиков."
МЫ с вами говорим про девушку которую выростили в лаборатории после клонирования или о живом человеке которого с роддома ростила живая мама , учила чистить картошку, варить кашу, помогать по хозяйству, пришивать пуговицы которые у неё оторвались с платья в конце концов, жарить картошку? Или эта девочка всю жизнь никому не помогала в семье, потому ничему не научилась? Бабушка у этой девочки никогда не вязала на спицах? Или мы опять говорим о "королевне" за которой слуги всё делали по дому, потому , как хозяйка и хранительница очага она полный ноль и муж с ваших слов опять её должен всему на свете обучить вместо её "странных родителей" и ввалить в апгрейд этой "чудо тётки", которая почему то ничего не умеет кучу денег? Вы не поверите, но по честному, мужику нужна партнёрша в доме на которую можно рассчитывать в трудную минуту и которая в ответ может рассчитывать на поддержку мужика, а не "коровлевна", которой до гроба придётся прислуживать и останешся должен по гроб жизни! Никто в браке никому , ничего не должен, если это не идёт от сердца, то это не партнёрский союз, а очередное бракованное изделие...
. А мужикам только секс нужен сегодня.Это в Советском союзе была любовь.Они сами Зажрались,т.к. всё можно- можно и не жениться. Зачем ?Когда переспал и всё,все удовольствия тебе,а то не дай боже работать заставят,да ещё обеспечиваЙ их... А бездельничать кто будет?
Вот как раз у славян до сср т е до 1917 года , до свадьбы было ни ни, ну как теперь у женщин с Кавказа, так что дорогие женщины, за что в революцию боролись на то и напоролись, потому именно мы сейчас и вымираем в отличии от тех народов сср которые сохранили обычай предков до свадьбы ни ни, вроде такая мелачь, а какие фатальные последствия для численности вымирающих славян!
"а то не дай боже работать заставят,да ещё обеспечиваЙ их... А бездельничать кто будет?"
Вам любой психолог подтвердит, что в вашей фразе заложено, мне все должны! Как с человеком которому все должны вы сможете общаться ? Да ни как, вам резко за закорки запрыгнет и помыкать начнёт такая "женщина-рабовладелец", потому от вас вздорная тётя и бегут мужики , как чёрт от ладона. Потому, как не недостающая вам половина нужна, а просто слуга, который на вас пахать будет с утра до вечера, без выходных, перерывов, чтобы ваши хотелки, как из сказки про старуху и корыто А.С. Пушкина выполнять и сдохнет такая кляча от непосильной работы, как раз летам так к 57, если раньше не сопьётся от придавившего его счастья...
Конечно,на этом построен принцип естественного отбора,некудышный самец - некудышное потомство
Он *ахнул всё стадо, но дальнейшие судьба потомства его уже не интересует.
Может ещё повторить.
Трагедия нынешних семейных союзов в том, что 80% женщин выходят замуж не потому, что они встретили человека своей мечты, а потому, часики тикают, мне уже 25-30 лет, скоро пробьют куранты и она превратиться в "тыкву" и кому такая "старая", 30 летняя "бабища" будет нужна, думают дамы ? Поэтому женщины хватают любых мужиков, что непопадя, ну тех кто увернуться не успел, а потом с усердием достойным лучшего применения, переделывают своих "счастливых избранников" в то что считают для себя нужным! Часто ломая своим мужьям психику, личность и превращая их в безвольных рабов, которых потом же сами за это и презирают до конца жизни! Сломленный "счастливой семейной жизнью" мужчина часто начинает "прятаться в бутылке" или бежит от такой супруги в никуда не оглядываясь, бросая квартиру машину , самому бы целым остаться!
Я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, чертил, брал на дом работу, искал темы, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами. Что-то открыл бы. От долгого сидения. Защитил бы докторскую. Написал бы пьесу, получил бы премию… И уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин.
Что я сейчас и делаю без этих хлопот!" (С)
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