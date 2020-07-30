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Какие дворы Бердска отремонтировали и отремонтируют осенью-2020. Смотрите список

13:19 30.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Закончены работы во дворах домов №27, №28 Микрорайона, также №40, №42 ул. Озерная и ул. Советская №58. Сделано расширение проездов, устройство парковок, установка урн, скамеек, детских и спортивных лавочек.

Какие дворы Бердска отремонтировали и отремонтируют осенью 2020. Смотрите список
На благоустройство дворов регулярно выделяют средства

Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов выступил на оперативном штабе Бердска 29 июля. Он рассказал о реализации программы «Комфортная городская среда» в городе. Какие дворы отремонтировали и где еще не сделали ремонт и благоустройство?

Совбанов рассказал, что работы закончены во дворах домов №27, №28 Микрорайона, также №40, №42 на ул. Озерная и на ул. Советская дом №58. Что было сделано?

— Сделано расширение проездов, устройство парковок, установка урн, скамеек, детских и спортивных лавочек, — рассказал Максим Флюрович.

Также завершены работы по ул. Павлова №4 и №4/1 по благоустройству двора, рассказал начальник управления ЖКХ. В том числе по устройству детских площадок. Ведется приемка.

— 4 сентября приступаем к работе во дворе ул. Вокзальной №14. Сейчас отбирается подрядная организация. Работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года, — также рассказал Совбанов.

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