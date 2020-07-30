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Новые ходы: Убивать ул.Промышленную и Химзаводскую будут до 2024 года жители Бердска. А потом и ремонт по БКД подоспеет

14:15 30.07.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Финансовый директор компании «Элизиум» Виктория Николаевна поинтересовалась у ио главы Владимира Захарова — когда ждать ремонта на Промышленной, он ответил: что в Минтрасе они говорили об этом и придумали новые, так называемые «ходы».

Новые ходы: Убивать ул.Промышленную и Химзаводскую будут до 2024 года жители Бердска. А потом и ремонт по БКД подоспеет
На-заседании круглого-стола Владимир Захаров пообещал сделать ремонт дорог в Бердске

Заседание круглого стола по отдельным вопросам развития бизнеса в рамках заседания совета по по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства состоялось 29 июля  в мэрии Бердска. На заседании поднимались вопросы: поддержки организаций в период коронавируса,перспективы развития, налоговые поступления, увеличение стоимости патента по сдаче в аренду нежилых помещений, принадлежащих предпринимателям на праве собственности.

На встречу были приглашены руководители предприятий и учреждений Бердска.

Помимо вопросов стабильности бизнесменов в период коронавируса, поднимался вопрос и о ремонте дорог.

Финансовый директор компании «Элизиум» Виктория Николаевна, упомянула, что их предприятие находится на ул. Химзаводская, дорога на данной улице в ухудшенном состоянии.

— Улица Химзаводская очень разбитая. Особенно дорожное покрытие, когда его последний раз ремонтировали я уже и не помню. Мы обращались в бюджет Бердска, он не может организовать нам это финансирование. Можем ли мы обратиться с инициативой в Заксобрание о выделении средств элементарных ремонтных дорог? — спросила Виктория Николаевна.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил, что в Минтрасе они говорили об этом и придумали новые, так называемые «ходы».

— На совещании в Минтрансе мы говорили об этом и подключили вопрос. Рассчитываем сделать после разработки проекта планировки, который одобрили после этого мы приступим к ПСД и уже до 2024 года мы рассчитываем сделать капитальный ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»,- отметил Владимир Николаевич.

Напоминаем, что жители Бердска неоднократно обращались по этому поводу в мэрию Бердска. О желании отремонтировать убитые ул. Промышленную и Химзаводскую 25 июня пообещал и начальник ЖКХ Бердска Максим Совбанов, но при условии финансирования.

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