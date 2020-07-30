Какую ежемесячную выплату получают многодетные семьи Новосибирской области, сообщило правительство

В первом полугодии 2020 года 1562 многодетные семьи региона, имеющие пять и более детей, получили компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% выплачена более 21 тыс. многодетных семей

В первом полугодии 2020 года 1562 многодетные семьи региона, имеющие пять и более детей, получили компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% выплачена более 21 тыс. многодетных семей, воспитывающих 3-4 ребенка.

Подать заявление на предоставление услуги можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства (пребывания) либо любом удобном филиале МФЦ. Перечень необходимых документов размещен на сайте регионального министерства труда и социального развития. Работает телефон горячей линии министерства 8-800-100-0082, по которому можно получить консультацию специалиста по данной мере поддержки.

Справочно:

На учете в региональных органах социальной защиты состоит порядка 31 тысячи многодетных семей, в которых проживает более 105 тысяч детей. Всего в основном перечне – 26 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей.

С полным перечнем мер социальной поддержки многодетных семей можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: mtsr.nso.ru