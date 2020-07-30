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Комплексную проверку отделении №4 пансионата им. Калинина в Бердске пообещало Минтруда Новосибирской области

14:16 30.07.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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При желании любой проживающий в стационаре пенсионер или инвалид может заключить с учреждением трудовой договор, в котором указываются продолжительность рабочего дня (не более 4 часов) и виды работ. Данные работы оплачиваются.

Комплексную проверку отделении №4 пансионата им. Калинина в Бердске пообещало Минтруда Новосибирской области
Все под контролем у министерства труда Новосибирской области

23 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» задала 6 небольших вопросов об общей картине в пансионате ветеранов имени Калинина в Бердске. Напомним, 23 июля в редакцию позвонила Мария Штаева, чтобы рассказать о том, как они забирали отца из  отделения №4 пансионата. В ходе жизни в пансионате у Сергея Штаева пропали вещи, оставшиеся — ужасно пропахли, ибо, вероятно, были не стираны долгое время. Он рассказывал о том, как инвалидов заставляют работать, рядом с отделениями находится свиноферма, а пенсионеров и инвалидов загружают, как собак, в машину и увозят за 7 километров от основного корпуса пансионата.

Спустя 3 дня, 27 июля, редакция подъехала к отделению №4, чтобы сделать репортаж и пообщаться с Петром Педелевым, который рассказал о том, как его побили, о том, как не рассматривается заявление о переходе в другой пансионат. Также он рассказал, как у одного из инвалидов отобрали коляску и протезы, в результате чего он передвигается только на коленках — даже в туалет.

Вчера, 29 июля, пришел ответ от министерства труда и социального развития на заданные редакцией вопросы — Минтруд сообщает, что уведомлен о расположении отделения №4: о близости свинофермы и отдаленности от транспортных путей.

— Каждое подведомственное учреждение – самостоятельное юридическое лицо. Министерство обладает полной информацией о структуре и расположении всех подведомственных учреждений, — сообщает Минтруд.

В отделении №4, по словам Минтруда, располагается отделение трудовой реабилитации, в состав которого входит подсобное хозяйство. На территории учреждения соблюдаются карантинные меры, чтобы не допустить заражение проживающих в пансионате, а весь персонал работает по 14-дневным сменам, в ходе которых проживает также в пансионате.

— Инвалиды, проживающие в Бердском пансионате ветеранов труда им. М.И. Калинина, осуществляют какие-либо работы в подсобном хозяйстве в соответствии с рекомендациями ИПРА, которые в стационарном учреждении носят обязательный характер. При желании любой проживающий в стационаре пенсионер или инвалид может заключить с учреждением трудовой договор, в котором указываются продолжительность рабочего дня (не более 4 часов) и виды работ. Данные работы оплачиваются, — сообщает министерство.

Также Минтруд сообщил, что на территории пансионата, в том числе на территории отделения №4 пройдет комплексная проверка от министерства труда, а также проверка контрольно-надзорных органов.

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