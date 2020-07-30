Проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной требуют у ЦИК

Всего в запросе Парфенова о проверке двойного гражданства значится 14 депутатов Госдумы, следует из документа.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Роднина

В ЦИК РФ отправлено обращение о проверке на наличие иностранного гражданства ряда депутатов, заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба. Речь идет о тех людях, на которых ранее указывал депутат Денис Парфенов.

«Обращение за двумя подписями — Василия Пискарева и моей. Сколько и кого по этому поводу будет проверять ЦИК — мне не известно. Речь идет о депутатах, о которых в прессе говорится и о которых сказал депутат Парфенов», — сказал Аршба «Интерфаксу».

«В том числе среди «имеющих двойное-тройное гражданство» — и я, ваш покорный слуга, и Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других», — отметил Аршба, говоря о заявлениях депутата Парфенова.

Всего в запросе Парфенова о проверке двойного гражданства значится 14 депутатов Госдумы, следует из документа, имеющегося в распоряжении «Интерфакса».

В свою очередь Аршба добавил, что глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов направил Парфенову обращение с требованием представить доказательства наличия у депутатов иностранного гражданства и «оставляет за собой право в случае их отсутствия обратиться в суд».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у Центризбиркома РФ информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы.

Источник: Интерфакс