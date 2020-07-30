Выплаты от Путина на детей от 3 до 7 лет пришли в регионы. Жди денежки на счет

Деньги уже направлены в Минтруд. Средства должны получить не менее 718 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Деньги уже направлены в Минтруд. Средства должны получить не менее 718 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет. Речь идет о семьях, среднедушевой доход которых составляет менее одного прожиточного минимума. Минтруд должен не позднее 30 дней заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий.

О том, как использованы эти средства, Минтруд отчитается до 1 февраля 2021 года.

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