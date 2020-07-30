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Выплаты от Путина на детей от 3 до 7 лет пришли в регионы. Жди денежки на счет

14:12 30.07.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. ТЕКСТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ.

Выплаты от Путина на детей от 3 до 7 лет пришли в регионы. Жди денежки на счет
Деньги уже направлены в Минтруд. Средства должны получить не менее 718 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет
Сюжет: Все пособия Путина
Выплаты от Путина на детей от 3 до 7 лет пришли в регионы. Жди денежки на счет

Выплаты от Путина на детей от 3 до 7 лет пришли в регионы. Жди денежки на счет«Как страшное проклятие»: Умоляют Путина выплатить в августе 10 000 рублей на сборы в школу родители РоссииЕщё 228 новостей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Деньги уже направлены в Минтруд. Средства должны получить не менее 718 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет. Речь идет о семьях, среднедушевой доход которых составляет менее одного прожиточного минимума. Минтруд должен не позднее 30 дней заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий.

О том, как использованы эти средства, Минтруд отчитается до 1 февраля 2021 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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