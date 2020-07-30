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Ещё один стобалльник по ЕГЭ в Бердске: Валерия Горохова получила 100 баллов по химии

13:00 30.07.2020, Ольга Щенятская Фото: https://www.pexels.com/
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100 баллов на экзамене по химии получила ученица МАОУ «Лицей № 7» Бердска Валерия Горохова.

Ещё один стобалльник по ЕГЭ в Бердске: Валерия Горохова получила 100 баллов по химии
Выпускники радуют своими успехами

По словам директора управления образования и молодежной политики Бердска Жанны Тузовой, единый государственный экзамен по химии в Бердске прошел в штатном режиме, без происшествий. Ученица МАОУ «Лицей № 7» Бердска Валерия Горохова получила 100 баллов. Преподаватель — Редько Елена Даниловна.

«Курьер.Среда.Бердск» 22 июля писал о том, что наивысшие количество баллов в рамках итоговой аттестации по русскому языку — у пяти учениц. Сегодня добавился шестой стобалльник. Пока в передовиках — девушки. Посмотрим, какие результаты покажут ЕГЭ по другим предметам.

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