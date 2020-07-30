В жутком лобовом столкновении на трассе Р-256 погиб пассажир Nissan

В результате ДТП пассажир автомобиля «Ниссан Ад» скончался в больнице

29 июля в 19.45 в Черепановском районе произошло ДТП. 25-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Ад», двигалась по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В пути следования на 118-м километре она выехала на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, совершила лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Фиат Дукато» под управлением 34-летнего жителя Барнаула. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ниссан Ад» скончался в больнице, а оба водителя иномарок доставлены в больницу с различными травмами. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оба водителя иномарок доставлены в больницу с различными травмами

Источник: 54.мвд.рф