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На видео попала расправа: схватил нож и на глазах детей резал жену на обочине дороги

13:30 30.07.2020 Фото: скриншот видео
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Злоумышленник выбросил нож в кусты и пошел к машине. Автором ролика стал проезжавший мимо водитель. Он не решился подойти близко к неадекватному мужчине.

На видео попала расправа: схватил нож и на глазах детей резал жену на обочине дороги
Муж изрезал супругу ножом на обочине дороги на глазах у детей и других водителей

Житель Челябинской области жестоко расправился с женой прямо на проезжей части. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.
Трагедия произошла у поселка Межевого. По предварительной версии, муж изрезал супругу ножом на обочине дороги на глазах у детей и других водителей. Злоумышленник выбросил нож в кусты и пошел к машине. Автором ролика стал проезжавший мимо водитель. Он не решился подойти близко к неадекватному мужчине.

Во время расправы дети во внедорожнике плакали и звали родителей. Подробности уточняются.

Источник: ren.tv

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