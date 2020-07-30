Право на ответ: Минтруд рассказывает, что на самом деле происходит в пансионате им. Калинина в Бердске в отделении №4 — там, где свинарник

О ситуации в отделении №4 пансионата им. Калинина рассказывает Минтруда

Статьи про Сергея Штаева и Петра Педелева, о двух инвалидах, живущих, по их словам, в нечеловеческих условиях в отделении №4 пансионата имени Калинина в Бердске, вызвали серьезный резонанс и обсуждения, в том числе и в комментариях к статьям. Под комментариями тех, кто представлялся работниками пансионата имени Калинина редакция писала просьбы связаться с нами или прислать контактные данные — к сожалению, ни один из них на диалог с редакцией не согласился.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» вынуждена общаться и узнавать вторую сторону дела из запросов, ответы на которые мы публикуем на сайте по мере их получения. Так, например, 29 июля редакция получила ответы на 6 коротких вопросов об общей картине в пансионате, которые были заданы еще до публикации первой статьи. Кроме того, 28 июля были заданы дополнительные вопросы в Минтруд Новосибирской области и министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, которые должны прояснить ситуацию с инвалидами, жалующимися на плохие условия жизни, питание, избиения и многое другое.

30 июля в редакцию пришло требование от министерства труда Новосибирской области об опровержении сведений. Внимательно прочитав информацию, содержащуюся в документе, редакция приняла решение публиковать это как право на ответ и частично опровержение, согласно статье 43 и 46 закона о СМИ.

Право на ответ и частичное опровержение на статьи:«Минтруд обвиняет во лжи о жизни инвалидов в свинарнике», «Мне некуда идти: куда они меня выпустят, в чисто поле?» и «Их загрузили, как собак, в машину и просто увезли»:

Позиция руководства пансионата

Порочащие репутацию учреждения сведения, представленные в указанных выше статьях, не соответствуют действительности, поскольку не содержат ни одного доказательства, свидетельствующего о нарушениях администрацией учреждения, медицинским и обслуживающим персоналом условий проживания пожилых граждан и инвалидов, порядка предоставления им социальных услуг, нарушения прав и законных интересов граждан. Практически вся приведенная в статьях информация изложена со слов женщины, даже ни разу не бывавшей на территории

Как указывалось выше ни один факт, приведенный в статьях не соответствует действительности, как например:учреждения и жилых помещении, н двух граждан — инвалидов, регулярно нарушающих внутренний распорядок проживания в пансионате, имеющих множественные замечания от персонала учреждения и граждан, мешающих нормальной жизни заслужившим на это право пожилых гражданам и инвалидам, в том числе ветеранам войны и труда. Соответственно, монологи интервьюируемых граждан, содержат предвзятое и необъективное отношение к персоналу учреждения, как требующему соблюдения данными лицами, установленного законом порядка и условий проживания в данного рода учреждениях.

-«отделение №4 —место без улицы, без адреса», «пансионат — свинарник», «свинарник-отделение №4».

Официальный адрес отделения №4 — Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевскнй сельсовет, в районе поселка Новый, нумерация зданий и сооружений от 1 до 7. Официальное сокращенное наименование пансионата — ГАУ CCO HCO БПВТ им.М.И.Калинина. Отделение №4 —психоневрологическое отделение. Отделение трудовой реабилитации (подсобное хозяйство). Как представлено, ни в наименовании учреждения, ни в наименованиях структурных подразделений не содержится никакого официального указания на свинарник. (Наименование «свинарник», указанное в статьях, было образным выражением, и не претендует на официальное наименование отделения №4 — прим.ред). На достаточно большой территории, закрепленной за учреждением на праве постоянного бессрочного пользования, около 147 га действительно находится здание свинарника, расположенное согласно всем санитарным нормам на значительном удалении от жилого корпуса — отделения №4. Здание свинарника является нежилым (производственным сооружением) и в нем выращивается поголовье свиней, которые в дальнейшем подлежат забою. Мясо свинины поступает в пищеблоки учреждения для приготовления и употребления в пищу проживающими гражданами.

«Они там бесплатная рабочая сила, кто может убирает в свинарнике». Возможно имеется ввиду, что все проживающие граждане насильно принуждаются работать в свинарнике. В действительности же, несколько проживающих в отделении граждан-инвалидов, имеющие незначительные психические отклонения, осуществляют трудовую деятельность на добровольной основе. Более того, в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, с указанными гражданами заключены трудовые договоры и им выплачивается денежное вознаграждение. В целях соблюдения прав и законных интересов работающих инвалидов, осуществляется постоянный контроль со стороны надзорных органов.

«Кормят в 2 раза хуже, чем в отделении». Нормы питания и ежедневное меню одинаковое во всех отделениях учреждения. О качестве питания в книгах обращений имеются сотни искренних благодарностей со стороны проживающих в учреждении граждан, в том числе и в отделении №4.

«Пенсии им дают по тысяче … должны по 30%». В действительности, пенсия в размере 25% (в соответствии с действующим законодательством 75о% пенсии проживающих граждан поступает на счет учреждения из Пенсионного фонда, на основании личных заявлений граждан о перечислении средств), выдается под роспись лично каждому проживающему гражданину работником отдела доставки отделения почтовой связи г. Бердска. (Считаем данную информацию опровержением, однако обращаем внимание, что несмотря на то, что в первой статье о Сергее Штаеве говорилось о неверной выдаче пенсий, то во второй статье, о Петре Педелеве, данная информация была опровергнута самой редакцией — прим.ред). Персонал учреждения не имеет никакого отношения к непосредственной выдаче пенсии проживающим гражданам, за исключением подписи в документах за получение по доверенности за граждан, не имеющих возможности вследствие физических недостатков, расписаться за получение пенсии.

С читаем, что далее не имеет смысла перечислять всё множество недостоверных фактов и информации, изложенных в указанных выше статьям, так как все они не соответствуют действительности. Ваша газета до публикации статей (согласно закону о СМИ, ответы на запросы должны предоставляться как в письменной, так и в устной форме. Перед публикацией статьи был сделан звонок в Минтруда, дабы получить ответы на вопросы или хотя бы короткий комментарий. В отделе СМИ министерства труда пояснили. что устно ответить на эти вопросы они не в состоянии и попросили письменный запрос. Комментарий учреждения был прислан спустя сутки и тут же опубликован, а ответ на запрос пришел по истечению 7 дней. Также до публикации статьи был совершен звонок руководству пансионата, которое отказалось отвечать на вопросы редакции — прим.ред), даже не сочла необходимым проверить достоверности информации, полученной только со слов граждан, имеющих предвзятое отношение к персоналу учреждения, к пансионату, по причинам указанным выше. Администрация учреждения всегда была готова предоставить ответы на все возникшие вопросы и подтвердить их документально, однако, до публикации статей , в адрес учреждения не поступило ни одного официального запроса и обращения со стороны редакции «Курьер.Среда.Бердск».

В результате распространения в средствах массовой информации сведений, содержащих порочащий характер, наступили последствия, неблагоприятные для нашей организации, а именно;

нанесен ущерб деловой репутации государственного учреждения, которое 65 лет оказывает социальные услуги и уход за самой незащищенной категорией граждан — пожилых людей и инвалидов;

нанесен значительный моральный вред всему коллективу учреждения, добросовестно осуществляющему постоянный уход за пожилыми гражданами, инвалидами, ветеранами войны и труда, в сложных условиях режима карантине и при постоянной угрозе распространения коронавирусной инфекции;

у части населения города Бердска и области сформировалось ошибочное мнение о невыносимым условиях проживания пожилых граждан в пансионате, о неправомерных действиях персонала, что ни в малейшей степени не соответствует действительности.

От редакции:

Сейчас редакция ожидает ответа на запрос, отправленный 28 июля, чтобы прояснить многие моменты, связанные с работой отделения №4 пансионата имени Калинина. По ходу прочтения требования к опровержению у редакции «Курьер. Среда. Бердск» возникли дополнительные вопросы, которые мы направили запросом от 30 июля, чтобы прояснить спорные моменты, уточнить информацию и устранить недопонимание.

Список вопросов, заданных Минтруда 30 июля:

Какова зарплата инвалидов при прохождении трудотерапии и добровольному трудоустройству в отделении №4 пансионата имени Калинина? Как проходит процедура трудоустройства для инвалидов, проживающих в отделении №4 пансионата имени Калинина? Какие документы подписывают трудоустраивающиеся инвалиды в отделении №4 пансионата имени Калинина? Какую именно работу выполняют пенсионеры и инвалиды в отделении №4 пансионата имени Калинина в рамках трудотерапии: моют свиней, кормят их, охраняют, засеивают поля, собирают урожай, перевозят урожай в другие корпуса пансионата и проч? Сколько на данный момент в отделении №4 трудоустроенных пенсионеров и инвалидов, которые получают заработную плату за работу в свинарнике или на полях? С какой степенью инвалидности и при каких нарушениях можно работать инвалидам в отделении №4 пансионата имени Калинина? Просьба прислать недельное меню в отделении №4 и №1 пансионата имени Калинина. Сколько грамм мяса (говядина, свинина, баранина) получает в неделю в среднем проживающий в отделении №4 пансионата имени Калинина? Сколько грамм мяса птицы (курица) получает в неделю в среднем проживающий в отделении №4 пансионата имени Калинина?

Кроме того, редакция считает несправедливыми обвинения в том, что она не сочла необходимым проверить достоверность сведений — так как до публикации были сделаны все попытки добиться ответа и проверить изложенные в статье сведения, путем звонка в Минтруд Новосибирской области и руководству пансионата имени Калинина. Редакция открыта к диалогу с работниками отделения №4 пансионата имени Калинина, чье мнение было бы очень ценно для написания статьи и формирования у читателей верной картины. «Курьер. Среда. Бердск» просит работников рассказать их истории и их ситуацию, рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются каждый день, например, о пьяных инвалидах с предвзятым отношением, по телефону 3-00-10 или на WhatsApp редакции по телефону 8-953-878-90-10.