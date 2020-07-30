+101 зараженный COVID-19 за сутки на 30 июля 2020. Всего болеют 9 241 жителей Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 74 человека. На ИВЛ – 18 пациентов.

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год,78 лет и женщины в возрасте 49 лет, 61 год и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 223 человека

По данным оперативного штаба на утро 30 июля в регионе выявлен 9 241 случай заражения COVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе инфицированы 542 ребенка. 7 425 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+203 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год,78 лет и женщины в возрасте 49 лет, 61 год и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 223 человека.

В отделениях реанимации находятся 74 человека. На ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 323.

В больницы районов области госпитализированы 798 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 312 054 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 627 жителей региона, 31 027 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 315 обращений, госпитализированы 19 человек.