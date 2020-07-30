30.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

223 жертвы COVID-19: умерли за сутки 5 человек в Новосибирской области

13:08 30.07.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
1 1

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год,78 лет и женщины в возрасте 49 лет, 61 год и 65 лет.

223 жертвы COVID 19: умерли за сутки 5 человек в Новосибирской области
Ситуация по коронавирусу меняется
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
223 жертвы COVID 19: умерли за сутки 5 человек в Новосибирской области

223 жертвы COVID-19: умерли за сутки 5 человек в Новосибирской областиХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя БердскаЕщё 1813 новостей

По данным оперативного штаба на утро 30 июля в регионе выявлен 9 241 случай заражения COVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе инфицированы 542 ребенка. 7 425 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+203 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год,78 лет и женщины в возрасте 49 лет, 61 год и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 223 человека.

В отделениях реанимации находятся 74 человека. На ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 323.

В больницы районов области госпитализированы 798 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 312 054 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 627 жителей региона, 31 027 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 315 обращений, госпитализированы 19 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас умерли в семье от ковид?

Гость, 30 июля 2020 14:08
А что надо ждать пока умрут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"10 000 рублей на ребенка получил бывший муж": неожиданный скандал разгорается в России
14:53 30-07-2020
Расчленённое тело рэпера Энди Картрайта нашли в Петербурге. Задержана его жена
14:51 30-07-2020
Расчленённое тело рэпера Энди Картрайта нашли в Петербурге. Задержана его жена
5 509 заболели COVID-19 за сутки на 30 июля 2020 в России. Умерли 129
14:50 30-07-2020
5 509 заболели COVID-19 за сутки на 30 июля 2020 в России. Умерли 129
Пиво с водкой: Названы самые опасные алкогольные коктейли
14:45 30-07-2020
Пиво с водкой: Названы самые опасные алкогольные коктейли
Проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной требуют у ЦИК
14:31 30-07-2020
Проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной требуют у ЦИК
В жутком лобовом столкновении на трассе Р-256 погиб пассажир Nissan
14:30 30-07-2020
В жутком лобовом столкновении на трассе Р-256 погиб пассажир Nissan
БердскКакую ежемесячную выплату получают многодетные семьи Новосибирской области, сообщило правительство
14:18 30-07-2020
Какую ежемесячную выплату получают многодетные семьи Новосибирской области, сообщило правительство
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:17 30-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскКомплексную проверку отделении №4 пансионата им. Калинина в Бердске пообещало Минтруда Новосибирской области
14:16 30-07-2020
Комплексную проверку отделении №4 пансионата им. Калинина в Бердске пообещало Минтруда Новосибирской области
БердскНовые ходы: Убивать ул.Промышленную и Химзаводскую будут до 2024 года жители Бердска. А потом и ремонт по БКД подоспеет
14:15 30-07-2020
Новые ходы: Убивать ул.Промышленную и Химзаводскую будут до 2024 года жители Бердска. А потом и ремонт по БКД подоспеет