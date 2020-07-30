Когда откроют детсады Бердска в обычном режиме. Рассказываем

Детей готовятся осенью принять в детских садах

— Учебный год у нас начинается 1 сентября. Пока никаких рекомендаций и оснований не начинать учебный год у нас нет, поэтому мы готовимся к новому учебному году. Сейчас руководители дошкольных образовательных организаций готовят свои учреждения. С 10 августа будет работать комиссия по приемке. Мы оценим готовность учреждений и доложим в Министерство. 1 сентября — для всех начало учебного года, не зависимо от того, дошкольное учреждение или школа.

По словам Жанны Леонидовны, сейчас идет предварительная работа для принятия детей в школах и детских садах в полном объеме. В планах — традиционные линейки, поздравления. Если поступят какие-либо указания и рекомендации, то тогда будут вносить коррективы. Пока все в штатном режиме.