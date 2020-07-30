Фонтаны не включат в День ВДВ 2 августа в Бердске. Праздник пройдет на мемориале Воинскому братству

Отменять торжества из-за коронавируса не стали. Бердские десантники соберутся в воскресенье в сквере у ДК «Родина». Это особенный для бердчан праздник, связанный с бригадой спецназа ГРУ.

Когда в Бердске стояла бригада спецназа, День ВДВ отмечал весь город на аэродроме

День Воздушно-десантных войск в 2020 году в этом году выпадает на воскресенье. 2 августа Бердск тоже отметит праздник ВДВ, несмотря на ограничительный режим. Для бердчан это особый день, поскольку много лет жизнь города была непосредственно связана с десантниками. В Бердске много лет базировалась знаменитая бригада спецназа ГРУ, служащие которой воевали в Афганистане, Чечне, Ливии…

— Праздник обязательно состоится, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 30 июля начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко. — 2 августа в 11.00 на мемориале Воинскому братству защитников Отечества торжества пройдут традиционно — митинг, минута молчания, возложение цветов.

Она отметила, что ведущий праздника объявит о необходимости соблюдать масочный режим, но не уверена, что десантники наденут маски. На праздновании Дня ВМФ 26 июля в бердском парке не было ни одного моряка с закрытым лицом.

Фонтаны 2 августа в Бердске работать не будут. По словам Оксаны Михайловны, летом-2020 и не включали из-за пандемии коронавируса:

— Фонтан у ДК «Родина» рядом с мемориалом не включали. Он работать не будет.

Подполковник запаса и депутат горсовета Андрей Некрасов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что подготовка к Дню ВДВ идет полным ходом. Этим занимается Александр Левчик, руководитель бердского Союза ветеранов-афганцев. Как признался Некрасов, готовится некоторое обновление мемориала Воинскому братству.

— Уже прошло совещание по празднованию Дня ВДВ. Конечно, праздник в Бердске будет, программа есть. Моряки провели праздник, отметим и День ВДВ, и День военной авиации 12 августа, — констатировал Андрей Васильевич.