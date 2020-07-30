Школа притянет вторую волну коронавируса, заявил ученый

Вместе с тем, по его оценкам, вторая волна будет уже не такой массовой, как первая, наблюдавшаяся в марте, хотя может представлять опасность для многих преподавателей — люди старше 65 лет находятся в особой группе риска.

Иногородние студенты могут завезти коронавирусную инфекцию

В сентябре число инфицированных в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти на 15-20%, пишет газета «Известия» со ссылкой на проректора по перспективным проектам СПбПУ Алексея Боровкова.

По оценке ученого, возвратившись с летних каникул, иногородние студенты могут завезти коронавирусную инфекцию.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры — двухнедельный карантин», — сказал Боровков.

Вместе с тем, по его оценкам, вторая волна будет уже не такой массовой, как первая, наблюдавшаяся в марте, хотя может представлять опасность для многих преподавателей — люди старше 65 лет находятся в особой группе риска.

27 июля глава Российской академии наук Александр Сергеев выразил мнение, что вспышки коронавируса в стране будут фиксироваться до тех пор, пока не начнётся использование вакцины.

Источник: pnp.ru