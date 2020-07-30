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Кто получит на карту выплату в 15 000 рублей осенью-2020 в России

18:00 30.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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После оплаты тура на карту вернётся часть денег. При стоимости путёвки от 25 до 50 тысяч рублей кэшбэк составит 5 тысяч, от 50 до 75 тысяч — 10 тысяч. Если тур стоит от 75 тысяч рублей, компенсируют 15 тысяч.

Кто получит на карту выплату в 15 000 рублей осенью 2020 в России
Путешествовать при этом можно по всей России

Ростуризм назвал условия, при которых россияне смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за туры на отечественные курорты.

Возврат денег за отдых по стране будет возможен только при покупке путёвки в Интернете и оплате её картой «Мир». Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться в программе лояльности этой платёжной системы. Кэшбек действует на туры, приобретённые онлайн с августа и до конца года через портал мирпутешествий.рф. Как его получить, разбиралась «Парламентская газета».

Когда покупать тур

Ростуризм на своём официальном сайте 29 июля опубликовал информацию об условиях получения субсидии. Не спешите покупать путёвку прямо сейчас, потому что программа начнётся только в августе, точную дату ведомство сообщит в ближайшее время. Если тур куплен раньше, компенсацию не заплатят.

Когда программа скидок заработает, нужно зайти на национальный туристский портал мирпутешествий.рф и выбрать регион, куда вы планируете поехать. На сайте оплачивается турпакет полностью или только гостиница, если люди решили добраться до места отдыха самостоятельно. Обязательное условие для получения кэшбэка — продолжительность тура от 5 дней и 4 ночей. При этом количество туристов может быть любым. Деньги вносят только онлайн, на сайте туроператора или отеля, участвующего в программе. Список туроператоров и гостиниц будет доступен на портале мирпутешествий.рф.

Куда поехать со скидкой
В Ростуризме пояснили, что скидку можно получить, если поездка планируется с момента начала программы по 20 декабря 2020 года. Путешествовать при этом можно по всей России. Но есть семь регионов, где кэшбэк действует только при покупке путёвки на даты с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

Это такие популярные направления, как Алтайский край, Республика Алтай, Калининградская область, Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края.

Сколько и кому вернут
Важным условием для кэшбэка является оплата отдыха картой «МИР». Если у вас её нет, можно воспользоваться картой родственников или друзей, или оформить её в любом банке. Чтобы вернуть средства, следует зарегистрироваться в программе лояльности платёжной системы «МИР» на сайте privetmir.ru.

После оплаты тура на карту вернётся часть денег. При стоимости путёвки от 25 до 50 тысяч рублей кэшбэк составит 5 тысяч, от 50 до 75 тысяч — 10 тысяч. Если тур стоит от 75 тысяч рублей, компенсируют 15 тысяч. А если вы заплатили за отдых менее 25 тысяч, скидка не положена. Компенсация рассчитывается исходя из стоимости турпакета на всю семью, но оплачивать поездку полагается одним платежом, наличная оплата или внесение денег через банковский терминал в офисах туркомпаний и отелей в рамках программы невозможны.

Если люди решат отменить тур, деньги за него вернут на тот же счёт в безналичном порядке. За нарушение данной процедуры туроператору или отелю грозит штраф по статье 15.1 КоАП РФ на сумму 50 000 рублей. Но при отмене поездки начисленный туристам кэшбэк будет списан.

Источник: pnp.ru

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