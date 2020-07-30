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Красят ржавые «могильные оградки» вдоль дорог раз в 2-3 года, ответил и. о. главы Захаров. Рисунок выбирает мэрия Бердска

22:09 30.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Ржавеет забор, изготовленный из металла «под покраску». Всего за 10 лет в городе установили 10,7 км дорожного ограждения. Последние годы ограду делают из оцинковки — красить не надо.

Красят ржавые «могильные оградки» вдоль дорог раз в 2 3 года, ответил и. о. главы Захаров. Рисунок выбирает мэрия Бердска
Дорожное ограждение на главной ул. Бердска приходится постоянно красить

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров ответил на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» о дорожном ограждении по всему городу, которое в народе называют «могильными оградками». Ответы опубликованы 29 июля.

Но они оказались не полными. Вопросы бердчан о том, сколько километров забора вдоль дорог и по какой цене, кто должен красить ржавое ограждение, остались без внимания чиновника.

Впрочем, в среду вечером Владимир Николаевич сам перезвонил в редакцию и извинился перед горожанами за неполноту ответов. Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что подписал, почти не читая, текст, который ему подготовили подчиненные на редакционный запрос.

Он отметил, что и сам полностью владеет информацией о дорожных ограждениях, поскольку много лет работает в сфере ЖКХ и когда-то занимался ими по долгу службы.
Захаров по телефону дал ответы на оставшиеся без внимания его подчиненными вопросы. И сегодня мы их публикуем.

Редакция:
Сколько километров данных ограждений (метров) установлено вдоль всех дорог в Бердске?

Владимир Захаров:
За все годы в Бердске установлено 10 км 700 метров дорожного ограждения. Первые ограждения появились в 2009-2010 годах на перекрестках улиц Павлова и Красная Сибирь, Пионерской и Советской. Постепенно стало больше. В последнее время их ставят по программе БКД в ходе комплексного капитального ремонта (дорог). Ограждения стали ставить активнее, потому что это требования безопасности дорожного движения, как знаки и разметка. Это примерно 2014-2015 годы. В то время появилось дорожное ограждение на ул. Ленина.

Редакция:
Кто будет красить ржавые ограды вдоль дорог на ул. Космической, Герцена, Ленина и других?

Владимир Захаров:
Поначалу ставили дорожные ограждения из металла под покраску. Такие вся ул. Ленина была, ул. Красная Сибирь — так проектировали. После этого, когда дошли до нас современные материалы, мы стали делать ограждения из оцинковки. Они подороже, но в процессе обслуживания они намного легче, потому что не ржавеют.

Беда в том, что металлические ограждения подвергаются коррозии в весенний сезон, когда снег тает и не хватает возможности полностью убрать его возле ограждений. Это наиболее веская причина появления ржавчины. Поэтому заборы, установленные по старой технологии, надо подкрашивать. Мы это делаем 1 раз в 2-3 года силами Центра муниципальных услуг, которые делает разметку, аварийный ремонт дорог, скашивает на обочинах траву — следит за улично-дорожной сетью.

Два года назад мы красили по ул. Ленина, в этом — подкрашивали ул. Красная Сибирь. А сейчас перешли на перекресток Горького-Ленина.

Редакция:
На какую сумму в рублях установлены ограждения вдоль автомобильных городских дорог за весь период установки таких конструкций: на ул. Ленина, ул. Красная Сибирь, ул. Первомайской, ул. Лунной, ул. Космической и т.д. Интересуют все улицы и весь период.

Владимир Захаров:
Стоимость разная. Она зависит о материала и времени. Было время, когда погонный метр дорожного ограждения стоил 1000 рублей. Позже цена была 2000 рублей. Сейчас погонный метр, грубо говоря, один пролет стоит порядка 4000 с копейками тысяч рублей.

Сколько в общей сложности город заплатил за установку дорожного ограждения Захаров затруднился ответить — нужно считать. Ну что ж, спросим еще раз.

Последний контракт на установку дорожного ограждения в Бердске, судя по сайту госзакупок, был заключен 6 ноября 2019 года с ООО «Бердскстройпроект» на сумму 1 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был в течение 20 дней установить дорожное и перильное пешеходное ограждение на ул. Таёжной и на перекрестке улиц Новосибирской и Пирогова в Новом поселке. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 4 года.

Предыдущий аукцион на аналогичные работы бердская власть объявляла в сентябре 2019 года

Владимир Захаров полагает, что дорожное ограждение называют могильным, поскольку больше сравнивать не с чем — кроме кладбищенских и дорожных других оград в Бердске нет. По мнению чиновника новосибирское дорожное ограждение больше смахивает на могильное, оно так и называется «крест».

Существующий в Бердске «рисунок» заборов вдоль дорог заказывает мэрия.

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От редакции

Некрасивое дорожное ограждение?

Житель, 30 июля 2020 18:44
С одной стороны - Я, как житель ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО, всеми фибрами.
Начинаем "копать" чуть.......
Километры установлены (зачем?) Где общественное ОБСУЖДЕНИЕ??????!
Подрядчика работ - невозможно найти!!!
Вуаля.
Вопросов - не надо - мы (адм.) сами всё решили. Финиш
Аноним, 30 июля 2020 22:29
Километры установлены (зачем?) .....

Потому, что выгодно кому то.
А кому - сами знаете.
Говорят, делали на кирзводе.

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