Красят ржавые «могильные оградки» вдоль дорог раз в 2-3 года, ответил и. о. главы Захаров. Рисунок выбирает мэрия Бердска

Ржавеет забор, изготовленный из металла «под покраску». Всего за 10 лет в городе установили 10,7 км дорожного ограждения. Последние годы ограду делают из оцинковки — красить не надо.

Дорожное ограждение на главной ул. Бердска приходится постоянно красить

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров ответил на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» о дорожном ограждении по всему городу, которое в народе называют «могильными оградками». Ответы опубликованы 29 июля.

Но они оказались не полными. Вопросы бердчан о том, сколько километров забора вдоль дорог и по какой цене, кто должен красить ржавое ограждение, остались без внимания чиновника.

Впрочем, в среду вечером Владимир Николаевич сам перезвонил в редакцию и извинился перед горожанами за неполноту ответов. Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что подписал, почти не читая, текст, который ему подготовили подчиненные на редакционный запрос.

Он отметил, что и сам полностью владеет информацией о дорожных ограждениях, поскольку много лет работает в сфере ЖКХ и когда-то занимался ими по долгу службы.

Захаров по телефону дал ответы на оставшиеся без внимания его подчиненными вопросы. И сегодня мы их публикуем.

Редакция:

Сколько километров данных ограждений (метров) установлено вдоль всех дорог в Бердске?

Владимир Захаров:

За все годы в Бердске установлено 10 км 700 метров дорожного ограждения. Первые ограждения появились в 2009-2010 годах на перекрестках улиц Павлова и Красная Сибирь, Пионерской и Советской. Постепенно стало больше. В последнее время их ставят по программе БКД в ходе комплексного капитального ремонта (дорог). Ограждения стали ставить активнее, потому что это требования безопасности дорожного движения, как знаки и разметка. Это примерно 2014-2015 годы. В то время появилось дорожное ограждение на ул. Ленина.

Редакция:

Кто будет красить ржавые ограды вдоль дорог на ул. Космической, Герцена, Ленина и других?

Владимир Захаров:

Поначалу ставили дорожные ограждения из металла под покраску. Такие вся ул. Ленина была, ул. Красная Сибирь — так проектировали. После этого, когда дошли до нас современные материалы, мы стали делать ограждения из оцинковки. Они подороже, но в процессе обслуживания они намного легче, потому что не ржавеют.

Беда в том, что металлические ограждения подвергаются коррозии в весенний сезон, когда снег тает и не хватает возможности полностью убрать его возле ограждений. Это наиболее веская причина появления ржавчины. Поэтому заборы, установленные по старой технологии, надо подкрашивать. Мы это делаем 1 раз в 2-3 года силами Центра муниципальных услуг, которые делает разметку, аварийный ремонт дорог, скашивает на обочинах траву — следит за улично-дорожной сетью.

Два года назад мы красили по ул. Ленина, в этом — подкрашивали ул. Красная Сибирь. А сейчас перешли на перекресток Горького-Ленина.

Редакция:

На какую сумму в рублях установлены ограждения вдоль автомобильных городских дорог за весь период установки таких конструкций: на ул. Ленина, ул. Красная Сибирь, ул. Первомайской, ул. Лунной, ул. Космической и т.д. Интересуют все улицы и весь период.

Владимир Захаров:

Стоимость разная. Она зависит о материала и времени. Было время, когда погонный метр дорожного ограждения стоил 1000 рублей. Позже цена была 2000 рублей. Сейчас погонный метр, грубо говоря, один пролет стоит порядка 4000 с копейками тысяч рублей.

Сколько в общей сложности город заплатил за установку дорожного ограждения Захаров затруднился ответить — нужно считать. Ну что ж, спросим еще раз.

Последний контракт на установку дорожного ограждения в Бердске, судя по сайту госзакупок, был заключен 6 ноября 2019 года с ООО «Бердскстройпроект» на сумму 1 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был в течение 20 дней установить дорожное и перильное пешеходное ограждение на ул. Таёжной и на перекрестке улиц Новосибирской и Пирогова в Новом поселке. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 4 года.

Предыдущий аукцион на аналогичные работы бердская власть объявляла в сентябре 2019 года

Владимир Захаров полагает, что дорожное ограждение называют могильным, поскольку больше сравнивать не с чем — кроме кладбищенских и дорожных других оград в Бердске нет. По мнению чиновника новосибирское дорожное ограждение больше смахивает на могильное, оно так и называется «крест».

Существующий в Бердске «рисунок» заборов вдоль дорог заказывает мэрия.