Больше месяца не отвечает главврач Дробинская на запрос об ужасах пульмонологии в ЦГБ Бердска

Нет ответа на запрос от Аллы Дробинской: уже 36 дней не рассказывает руководство о госпитализации с подозрением на COVID-19

Вот уже больше месяца нет ответа от главного врача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской на запрос, отправленный 25 июня. 26 июня главврач попросила отложение запроса на месяц, однако ответ так и не поступил. В понедельник, 27 июля, когда срок ответа на запрос уже вышел, редакция «Курьер. Среда. Бердск» позвонила Алле Дробинской, напомнив об ответе на запрос. Главный врач уточнила номер запроса и количество вопросов в нем и сказала, что ответ скоро будет.

Тем не менее, на следующий день ответа снова не было, и редакция направила повторный запрос в БЦГБ с теми же вопросами. Редакция хотела получить ответ, как госпитализируют и лечат пациентов в ЦГБ Бердска, в том числе в пульмонологическом отделении. Публикуем список заданных вопросов:

1. Согласно каким регламентам происходит госпитализация в стационары БЦГБ? Сошлитесь на дату выхода докумен та, его название и номер.



2. Существуют ли регламенты по медицинскому наблюдению пациентов в стационарах БЦГБ? Сошлитесь на дату выхода документа, его название и номер3. Сколько раз в сутки должен проводи ться обход врачом пациентов, лечащихся в стационарах БЦГБ?4. Сколько раз в день должна измеряться температура пациентов,лечащихся в стационарах БЦГБ?5. Сколько раз в день должна измеряться температура тела пациентов с диагнозом коронавирус или с подозрением на коронавирус, лечащихся в стационарах БЦГБ?6. Должны ли знакомить пациентов при госпитализации в стационары БЦГБ с правилами их наблюдения и лечения, частотой обходов и замеров температуры тела? Сошлитесь на регламентирующий это правило закон.7. Пациентам с какими симптомами показан тест на коронавирус от больниц Бердска?8. Кто производит забор биоматериала на тест на коронавирус в Бердске?9. В какие сроки производится забор биоматериала теста на коронавирус пациентам с температурой и затрудненным дыханием?10. В какие сроки производится забор биоматериала теста на коронавирус пациентам?11. Нужны ли какие-то дополнительные медицинские исследования пациента с подозрением на коронавирус, чтобы произвести забор биоматериала для теста на коронавирус?12. Как вызвать специализированную бригаду скорой помощи в Бердске для пациентов с симптомами коронавируса?13. Сколько создано бригад специализированной скорой помощи для пациентов с подозрением на коронавирус в Бердске?14. Сколько создано бригад специализированной скорой помощи для пациентов с коронавирусом в Бердске?15. Сколько пациентов с диагнозом ОРВИ на дату ответа на запрос находятся на домашнем лечении в Бердске?16. Сколько пациентов с диагнозом ОРВИ на дату ответа на запрос находятся на лечении в стационарах Бердска?17. К больным с какой температурой тела приезжает бригада скорой помощи в Бердске?

Вот уже 5 дней как просрочили ответ на первый запрос ЦГБ Бердска, и его все нет. Также до 7 августа редакция ждет ответа от БЦГБ о том, как получить справку о том, что человек не болел коронавирусом или переболел им – этого ответа тоже пока нет.





