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Больше месяца не отвечает главврач Дробинская на запрос об ужасах пульмонологии в ЦГБ Бердска

22:24 30.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Уже на 5 дней просрочила главврач БЦГБ Алла Дробинская ответ на запрос, обещание скоро ответить до сих пор не выполнено. Повторный вопрос не дал результата.

Больше месяца не отвечает главврач Дробинская на запрос об ужасах пульмонологии в ЦГБ Бердска
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Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Больше месяца не отвечает главврач Дробинская на запрос об ужасах пульмонологии в ЦГБ Бердска

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Вот уже больше месяца нет ответа от главного врача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской на запрос, отправленный 25 июня. 26 июня главврач попросила отложение запроса на месяц, однако ответ так и не поступил. В понедельник, 27 июля, когда срок ответа на запрос уже вышел, редакция «Курьер. Среда. Бердск» позвонила Алле Дробинской, напомнив об ответе на запрос. Главный врач уточнила номер запроса и количество вопросов в нем и сказала, что ответ скоро будет.

Тем не менее, на следующий день ответа снова не было, и редакция направила повторный запрос в БЦГБ с теми же вопросами. Редакция хотела получить ответ, как госпитализируют и лечат пациентов в ЦГБ Бердска, в том числе в пульмонологическом отделении. Публикуем список заданных вопросов:

1. Согласно каким регламентам происходит госпитализация в стационары БЦГБ? Сошлитесь на дату выхода докумен та, его название и номер.

2. Существуют ли регламенты по медицинскому наблюдению пациентов в стационарах БЦГБ? Сошлитесь на дату выхода документа, его название и номер
3. Сколько раз в сутки должен проводи ться обход врачом пациентов, лечащихся в стационарах БЦГБ?
4. Сколько раз в день должна измеряться температура пациентов,
лечащихся в стационарах БЦГБ?
5. Сколько раз в день должна измеряться температура тела пациентов с диагнозом коронавирус или с подозрением на коронавирус, лечащихся в стационарах БЦГБ?
6. Должны ли знакомить пациентов при госпитализации в стационары БЦГБ с правилами их наблюдения и лечения, частотой обходов и замеров температуры тела? Сошлитесь на регламентирующий это правило закон.
7. Пациентам с какими симптомами показан тест на коронавирус от больниц Бердска?
8. Кто производит забор биоматериала на тест на коронавирус в Бердске?
9. В какие сроки производится забор биоматериала теста на коронавирус пациентам с температурой и затрудненным дыханием?
10. В какие сроки производится забор биоматериала теста на коронавирус пациентам?
11. Нужны ли какие-то дополнительные медицинские исследования пациента с подозрением на коронавирус, чтобы произвести забор биоматериала для теста на коронавирус?
12. Как вызвать специализированную бригаду скорой помощи в Бердске для пациентов с симптомами коронавируса?
13. Сколько создано бригад специализированной скорой помощи для пациентов с подозрением на коронавирус в Бердске?
14. Сколько создано бригад специализированной скорой помощи для пациентов с коронавирусом в Бердске?
15. Сколько пациентов с диагнозом ОРВИ на дату ответа на запрос находятся на домашнем лечении в Бердске?
16. Сколько пациентов с диагнозом ОРВИ на дату ответа на запрос находятся на лечении в стационарах Бердска?
17. К больным с какой температурой тела приезжает бригада скорой помощи в Бердске?

Вот уже 5 дней как просрочили ответ на первый запрос ЦГБ Бердска, и его все нет. Также до 7 августа редакция ждет ответа от БЦГБ о том, как получить справку о том, что человек не болел коронавирусом или переболел им – этого ответа тоже пока нет.



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От редакции

Долго ли ждать?

Аноним, 30 июля 2020 17:32
Все равно ответы будут не правдивые и циничные
Гость, 30 июля 2020 19:11
Ну кто вы и кто ОНА???? Как челобитную королевишне подаёте!!!

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