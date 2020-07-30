Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая. В свою очередь курс евро в последний раз находился выше 86 рублей 2 апреля текущего года.

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% — до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% — до 86,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая. В свою очередь курс евро в последний раз находился выше 86 рублей 2 апреля текущего года.

По состоянию на 10:20 мск, курс доллара находился на отметке 73,36 рубля (+1,1%), а курс евро — на 86,19 рубля (+0,68%).

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,08% и составил 2915,94 пункта, а индекс РТС — на 0,03%, до 1265,6 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,11%, до 2915,17 пункта, РТС находился на уровне 1254,76 пункта (-0,89%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,8% — до $43,74 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по $41,12 за баррель, что на 1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Источник: ТАСС