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Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

18:25 30.07.2020 Фото: pixabay.com
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Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая. В свою очередь курс евро в последний раз находился выше 86 рублей 2 апреля текущего года.

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей
Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов.
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% — до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% — до 86,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая. В свою очередь курс евро в последний раз находился выше 86 рублей 2 апреля текущего года.

По состоянию на 10:20 мск, курс доллара находился на отметке 73,36 рубля (+1,1%), а курс евро — на 86,19 рубля (+0,68%).

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,08% и составил 2915,94 пункта, а индекс РТС — на 0,03%, до 1265,6 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,11%, до 2915,17 пункта, РТС находился на уровне 1254,76 пункта (-0,89%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,8% — до $43,74 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по $41,12 за баррель, что на 1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Источник: ТАСС

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От редакции

У вас много валюты?

Поросёнок Пётр, 30 июля 2020 19:27
Встаём с колен, времени на раскачку нет.
Аноним, 30 июля 2020 19:58
Стабильность, посмотрите как нарушаются права афроамериканцев в США

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