Кремль не знает о планах по «дестабилизации обстановки» в Белоруссии задержанных наемников из ЧВК Вагнера

Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по «дестабилизации обстановки» у задержанных в Белоруссии российских граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:
-Сегодня нащ посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитаем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере.
Все утверждения о причастности России к протестам в Белоруссии он назвал инсинуациями. Обсуждать эту тему в экстренном порядке по телефону Путин и Лукашенко пока не планируют, добавили в Кремле.
Песков также опроверг появившуюся накануне информацию о том, что среди задержанных есть граждане Украины. Песков подчеркнул, что все они — россияне.
Задержание россиян в Белоруссии
Ранее белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.
Задержанных назвали «боевиками иностранной частной военной компании Вагнер». Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, в связи с инцидентом следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.
Несколько дней назад президент Белоруссии Алекснадр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут «подтянуть» профессиональных военных, «зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах».
Источник: РИА Новости