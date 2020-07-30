Кремль не знает о планах по «дестабилизации обстановки» в Белоруссии задержанных наемников из ЧВК Вагнера

Но Москва надеется, что Минск будет соблюдать все права россиян. Обсуждать эту тему в экстренном порядке по телефону Путин и Лукашенко пока не планируют.

Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии

Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по «дестабилизации обстановки» у задержанных в Белоруссии российских граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

-Сегодня нащ посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитаем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере.

Все утверждения о причастности России к протестам в Белоруссии он назвал инсинуациями. Обсуждать эту тему в экстренном порядке по телефону Путин и Лукашенко пока не планируют, добавили в Кремле.

Песков также опроверг появившуюся накануне информацию о том, что среди задержанных есть граждане Украины. Песков подчеркнул, что все они — россияне.

Задержание россиян в Белоруссии

Ранее белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.

Задержанных назвали «боевиками иностранной частной военной компании Вагнер». Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, в связи с инцидентом следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.

Несколько дней назад президент Белоруссии Алекснадр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут «подтянуть» профессиональных военных, «зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах».

Источник: РИА Новости