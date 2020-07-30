«Наших детей забыли, позор!»: Отчаялись получить 10 000 рублей в августе от Путина российские родители

Петицию с просьбой продлить выплаты на детей от 3 до 16 лет подписали уже более 157 000 человек. Люди в трудную минуту просят помощи от государства, которому платят налоги. Российские семьи реально бедствуют — букеты на 1 сентября купить не на что.

Родители говорят, что деньги нужны не только на подготовку к школе, но и на покупку демисезонной одежды — дети за лето выросли

Свыше 157 000 человек подписали петицию с просьбой выплатить в августе 10 000 рублей на сборы детей школу на 17.00 четверга, 30 июля. Следующая цель автора обращения — 200 000 подписавшихся. Активность растет: за сутки подписи под петицией поставили более 5000 согласных.

Родители ждут от президента Путина продления выплаты 10 тыс. рублей в августе. Но надежды тают — июль проходит, а глава государства пока не сделал заявления об августовских пособиях.

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства. До 1 августа остается 1 дня.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

Большинство в комментариях благодарит президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька. В паре строк россияне рассказывают свои истории — как бедствуют, как нечем кормить детей, как потеряли работу и «как страшное проклятие» воспринимают подготовку к школе, потому что денег на это нет.

Юлия Коростелева:

— Я подписываю петицию, потому что осталась без работы и всей семьей живем на зарплату мужа. А это всего-то 16 тыс. Даже одного ребенка очень сложно подготовить к школе, не говоря уже о нескольких… Деньги сейчас будут не то что не лишними, а просто необходимыми! У многих семей нет денег даже на букеты на 1 сентября не говоря уже о школьной форме и принадлежностей. Мы не попрошайки! Это реальная жизненная необходимость…

Ирина Чертовских:

— Очень надеюсь на выплату. Так же как и у многих нету работы, по возрасту, видимо, не хотят брать. Мне 43. И детям 16 и 7 лет. И долгов куча по коммуналке. На севере живём. Цены кусаются. З/п уборщицей за 10 тысяч, это позор! Оформлять тем более не хотят. Как на такое прожить? Спасибо за понимание.

Максим Ильинов:



— Доходы действительно снизились. У нас трое детей. Прошлые выплаты пришлись ко времени. Хорошо бы продлить выплаты до 2021 года.

Светлана Игнатова:

— Нет денег собрать ребенка в школу, нет даже денег на проезд. Говорят, будет вторая волна эпидемии. На что я должна купить ребенку компьютер? Отмените всем кредиты, простите всей стране!!! Почему другим странам мы прощаем долги — только не своим гражданам. SOS.

Ольга Попова:

— Я подписала, НО ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО НЕ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ!

МОЕМУ СЫНУ СЕЙЧАС 16 ЛЕТ 5 МЕС 19 ДНЕЙ. УЧИТСЯ. НО НАМ НИЧЕГО НЕ ВЫПЛАТИЛИ, МОЙ СЫН ТОЖЕ КУШАЕТ, ХОДИТ УЧИТЬСЯ, ОДЕВАЕТСЯ, КУПАЕТСЯ И Т. Д. НО НАС НИКТО НЕ ПОДДЕРЖАЛ, ТАКИХ КАК Я МНОГО. НАШИХ ДЕТЕЙ ПРОСТО ЗАБЫЛИ. ХОТЯ ОНИ ТОЖЕ СЧИТАЮТСЯ ПО ЗАКОНУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАШИХ ДЕТЕЙ ПРОСТО ЗАБЫЛИ, ПОЗОР!!!!!

Руслан Владимирович:

— Я отец троих детей, рощу их один, так как жену лишили родительских прав, и она отбывает срок в колонии-поселении. Катастрофически не хватает денег, а еще первого сентября двоих в школу собирать, одни школьные принадлежности обходятся в 4-5 тысяч на двоих, а еще одежду и рюкзаки, очень надеемся на эту помощь.

Виктор Петров:

— Зачем мы платим налоги, если государство не может помочь в трудную минуту?

Светлана Мирсанова:

— Многие возмущаются, что некоторые потратили ранее выплаченные деньги на юга. Простите, а куда вы предлагаете их тратить? Для моего ребёнка юг, море — это лечение. Это значит, что следующую зиму мы проведём без антибиотиков. И потом у моего ребёнка эпилепсия, детские оздоровительные лагеря противопоказаны, санатории тоже. Только в сопровождении родителей. Или мне надо начать переживать за тех, кто не смог вывезти своих детей на море? А может из-за солидарности с ними не ехать на юг?

Лариса Гришина:

— Владимир Владимирович, помогите собрать ребенка в школу. Я одна воспитываю сына. У меня ипотека очень огромная.

Алена Фролова:

— Считаю это острой необходимостью.

Ирина Зварыкина:

— Зарплата снижена, а дети меньше есть не стали.

Ольгя Ятайкина:

— Помощь нужна детям с 0 до 16 лет!!!

Виктория Куценко?

— У меня двое детей. Со дня карантина я до сих пор не могу выйти на работу, т.к сад не работает. Жить не на что, и ребёнка в школу собрать тоже не на что

Татьяна Сатдинова:

— Имею детей в возрасте 15 и 17 лет, обучающихся и не имеющих возможности работать. Содержание детей требует больших средств. Вынуждена содержать их одна. С работой все очень непросто. А дети с 16 до 18 лет остались вообще без помощи государства! Не получили материнский капитал, не получили пособия! Несправедливо все это. Это такие же дети! И не нужно ущемлять их права. А помочь родителям в столь сложный период в стране.

Чернышева Екатерина:

— Это значимая поддержка — подготовить детей и дошкольников к новому учебному году А так же за лето дети подросли и многим родителям надо будет одеть детей к осеннему-зимнему периоду А цены заметно подросли, особенно в малых городах, где нет больших гипермаркетов, а местные рынки и голодные частные предприниматели, чтобы вылезти из долговой ямы ставят свои цены, которые сильно бьют по карманам родителей.

Елена Яшина:

— Мы больше 3х месяцев не работали и взять деньги на подготовку к школе — негде!

Анастасия Нифантова:

— Поддерживаю данную петицию, так как ситуация в стране действительно напряженная, особенно в финансовом плане. И цены выросли, и нужно покупать не только одежду и канцтовары, и учебники. В том году только на учебники ушло 4900 — ужас! Было бы хорошо, если бы помогли бы в августе с выплатой.

Вероника Кучина:

— Я за то, чтобы в августе была выплата в размере 10 тыс. руб всем несовершеннолетним детям с 3 по 16 лет.

Светлана Сочешкова:

— Я согласна с петицией, но не только из-за школы. Многие семьи еще не восстановились полностью в финансовом вопросе, т.к.только недавно вышли на работу, многие еще находятся дома, т.к. не могут устроиться в период пандемии, да и сама пандемия еще не законченна, люди заражаются каждый день.

Мария Карагезян:

— Я мама одиночка, прошу о помощи, потому что не реально собрать ребенка в школу из-за мизерных выплат врачам, которые сейчас платят из-за пандемии.