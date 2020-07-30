Тяжелая бронзовая люстра упала с большой высоты на вокзале

Во время проведения этих работ пассажиров в зале не было, они предварительно были выведены, территория ограждена. ЧП произошло в Красноярске.

В Красноярске на железнодорожном вокзале упала люстра

В центральном зале красноярского железнодорожного вокзала упала большая люстра – это произошло при замене ламп. В пресс-службе КрасРЖД сообщили, что рабочий нарушил технологический процесс, из-за чего люстра и сорвалась. Отметим, что тяжелая бронзовая люстра упала с большой высоты – осколки разлетелись до ближайших павильонов. Пассажиров в зале в момент падения не было.

«Вчера на железнодорожном вокзале станции “Красноярск-Пассажирский” в зале на 1 этаже производились работы по замене ламп в люстре. Во время проведения этих работ пассажиров в зале не было, они предварительно были выведены, территория ограждена. При замене ламп рабочий допустил нарушение технологического процесса, это привело к падению люстры. При этом никто не пострадал. Люстра будет отремонтирована и возвращена на прежнее место. Все остальные люстры, которые находятся на вокзале, в полной исправности, пассажирам не о чем беспокоиться. Сразу все осколки были убраны, люстра сейчас находится в ремонте», – пояснил пресс-секретарь КрасРЖД Степан Алексеенко.

Источник: tvk6.ru