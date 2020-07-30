Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование

За месяц до окончания реконструкции в парке царит разруха. Проектом благоустройства туалет на парковой территории не предусмотрен, даже деревянный. Как городской парк до такого «докатился», объясняют его руководители разных лет.

Облысел парк Бердска во время благоустройства

Сколько денег вложено в городской парк Бердска и достойный ли мы видим результат? На этот вопрос искал ответ «Курьер. Среда. Бердск». Парку 40 лет. На его содержание, ремонт и благоустройство потрачено только за последние 8 лет 62 млн рублей.

Откуда мы взяли такие цифры? Читайте. Также читайте мнение руководителей парка — как он развивался парк и почему «облысел».

Напомним, парк сейчас преобразуется по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн рублей. За месяц до окончания реконструкции в парке царит разруха. Парковая территория облысела — большинство старых деревьев спилили. Появились новые асфальтированные аллеи, замененные электропровода для уличного освещения торчат из земли. Только 50% ремонта сделано в парке Бердска на 30 июля 2020 года. Сделать из разрухи конфетку подрядчикам нужно до 1 сентября.

Сколько денег потрачено на парк?

Статистические данные о направленных на парк деньгах «Курьер. Среда. Бердск» предоставила мэрия в ответ на официальный запрос.

С 2012 г. на содержание ГПКиО направлено:

2012 г. — 1004,2 тыс. руб. (Собственные доходы)

2013 г. — 476,8 тыс. руб. (Местный бюджет), 2 155,2 тыс. руб. (Собственные доходы)

2014 г. — 754,4 тыс. руб. (Местный бюджет), 3753,9 тыс. руб. (Собственные доходы)

2015 г. — 452,1 тыс. руб. (местный бюджет), 1982,6 тыс. руб. (Собственные доходы)

2016 г. — 1073,9 тыс. руб. (Местный бюджет), 940,4 тыс. руб. (Собственные доходы)



2017 г. — 1776,7 тыс. руб. (Местный бюджет), 1061,1 тыс. руб. (Собственные доходы)2018 г. — 1254,6 тыс. руб. (Местный бюджет), 1263,5 тыс. руб. (Собственныедоходы)2019 г. — 925,1 тыс. руб. (Местный бюджет), 1258,5 тыс. руб. (Собственныедоходы)

С 2012 г. на ремонт имущества ГПКиО направлено:

2012 г. — 227,8 тыс. руб. (Местный бюджет)

2015 г. — 71,1 тыс. руб. (Собственные доходы)



2018 г. — 200,5 тыс. руб. (Местный бюджет), 39,0 тыс. руб. (Собственные доходы)

Также решением совета депутатов Бердска №188 от 14 июня 2012 года был утвержден План реализации концепции развития Городского парка культуры и отдыха «Пятое время года» на 2013-2016 годы, предусматривающий развитие парка как круглогодичного комплекса семейного отдыха.

С 2012 г. на благоустройство ГПКиО направлено:

2014 г. — 1077,5 тыс. руб. (Местный бюджет),

2015 г. — 442,0 тыс. руб. (Местный бюджет),

2016 г. — 2142,9 тыс. руб. (Областной бюджет).

Затраты на содержание фонтана ежегодно составляют 140,00 тыс. рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» простым сложением получил общую сумму затрат на парк с 2012 года. Она составила 62 444 000 рублей. Но это, не считая еще 12 лет с момента открытия парка.

Почему парк облысел?

Масштабная вырубка аварийных деревьев возмутила горожан

Большинство деревьев в парке вырубили в 2020 году в рамках благоустройства по программе «Комфортная городская среда». Только это далеко не первый этап реконструкции. Вырубать деревья начали еще в 2000-х годах. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала экс-директор Центра культуры и досуга, в ведении которого находился парк, Марина Янеева (Рехтина).

Действительно, данные из книги «Культура. Из века в век» свидетельствуют о том, что в 2006 году на основе дендропроекта, разработанного Центральным сибирским ботаническим садом СО РАН, в рамках городской экологической программы были начаты работы по спиливанию старых деревьев и высадке новых.

— В то время средств не так много выделялось на парк, как сейчас. И не всегда было можно сделать все по плану. В честности при реконструкции в 2000-х годах не был завезен грунт. Он нужен для того, чтобы редкие деревья лучше прижились, — рассказала Марина Анатольевна 30 июля.

Из ботанического сада в тот период должны были привезти 100 саженцев. Большая часть из них все-таки высадили.

По данным последней инвентаризации, по состоянию на 15.08.2017 в городском парке произрастало 1677 деревьев и 521 кустарников. Из них 269 тополей. С 2017 года сотрудниками парка и жителями города на парковой территории высажено более 150 деревьев и кустарников.

В 2020 году в парке в рамках благоустройства вырубили 225 тополей. Всего запланировано к вырубке 465 аварийных старых деревьев (тополя, клены, яблони) и планируется посадить новых 430 деревьев и кустарников в этом году.

— Сейчас вырубается вторая часть деревьев — это печально, не остается тени. Сейчас еще главная задача — высадить подрощенные деревья, — подчеркнула Янеева.

Начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко подчеркнула «Курьер. Среда. Бердск», что вырубили только аварийные деревья.

— Вырублены были старые тополя, которые угрожали жизни бердчан, — подчеркнула Мокриенко.

Она рассказала, что договор на высадку деревьев заключен с Бердским лесхозом. Его замначальника Сергей Белов подтвердил, что деревья планируют высадить осенью.

— Договор сейчас на подписании. Что касается грунта, то вы можете увидеть в парке, что он уже завезен в рамках реконструкции, — ответил Сергей Ильич 30 июля.

Напомним, рекомендовал сохранить деревья министр ЖХК и энергетики региона Денис Архипов в городском парке Бердска вовремя своего приезда 10 июня.

— Больше 300 деревьев новых мы высадим: ель, липа, березы, — доложил министру вице-мэр по строительству и гордскому хозяйству Владимир Захаров.

— У вас богатый деревьями парк и это нужно сохранить и приумножить, — сказал Архипов.

Парк. От первого дерева до сегодня

Общая площадь парка — 9,5 га земли. Его официальное открытие состоялось 16 ноября 1980 года. Первые тополя на территории нынешнего парка высадили комсомольцы в начале 60-х годов под руководством Ады Максименко. В то время парк именовался просто сквером.

До 1999 года существовал как самостоятельное учреждение. По решению главы Бердска произошла реорганизация ГДК и ГПКиО и они слились в «Культурно­досуговое объединение». С 1 августа 2005 реорганизовано в «Городской центр культуры и досуга».

Первый аттракцион «Карусель» был запущен в работу в 1978 году. В 1964 году в этом сквере на поляне, где в настоящее время стоит скульптурная композиция «Аист», появились первые аттракционы: «Лошадки» и взрослые и детские качели — мощные металлические конструкции. Аттракционы были приобретены благодаря поддержке Бердского радиозавода. Чуть позже радиозавод подарил городу «Колесо обозрения», «Лодочки» и Карусель «Ветерок», последняя была перевезена из Новосибирского парка «Березовая роща».

В середине 80-х в парке появился еще один новый аттракцион — «Сталкивающие автомобили», с его покупкой помог директор завода биопрепаратов Прилепский Борис Васильевич. На средства, заработанные самим парком, были куплены только три аттракциона: «Солнышко», «Железная дорога» и «Веселый поезд-Север».

В 1968 году на территории этого сквера началось строительство кинотеатра «Орион». В тот период парк по-прежнему относился к ГДК, и только в начале 80-х, по инициативе опять-таки Ады Ивановны (к тому времени уже начальника отдела культуры Бердска), было принято решение об его отделении и создании самостоятельного учреждения. Первым директором парка была назначена Анна Ивановна Мачуло. С сентября 1982 г. директором была назначена Елена Георгиевна Симонова.

Идея построить в сквере танцевальную площадку — «пятак» — также принадлежит Аде Ивановне. В связи со строительством «Лошадки» «ускакали» на свое нынешнее место, где к радости бердской детворы работали вплоть до своего 45-летия. (2008 год)

Василий Щербаков, который до сих пор работает художником в ДК, был автором первого проекта реконструкции парка. К сожалению, эскизы и схемы так и не были воплощены в жизнь, «затерявшись» где-то в кабинетах власти.

Сборно-разборный сценический комплекс в городском парке культуры и отдыха введен в эксплуатацию 21.07.2014 г., его балансовая стоимость составляет 1 050,00 тыс. рублей.



Открытие фонтана состоялось 1 июня 2015 года. Стоимость фонтанного комплекта «Родина ПФ105» — 3 792,6 тыс. рублей.

В 2010 году аллея парка, идущая мимо «Аистов», получила название Аллеи Любви. По обеим ее сторонам пролегла «Дорожка Любви». В 2012 году в год проведение в Бердске Международного фестиваля национальных культуры в парке появилась Скамейка Дружбы ( автор эскиза Щербаков В.М.). Скульптура «Золотой Лев» (2012 г.) — подарена парку на День его рождения депутатом Совета депутатов Бердска Кузнецовым А.Ю. Кроме веселых уличных скульптур в парке расположены два памятника. Первый — Братская могила партизан, погибших в борьбе за Советскую власть. Второй памятник — Памятный камень морякам — павшим и живым, установлен по инициативе общественной организации «Экипаж» в 2003 году и является традиционным местом проведения Дня ВМФ в Бердске.

С 2008 года реализуется «Программа развития Городского парка культуры и отдыха 2008-2011г.г.», в рамках которой была заложена традиция проведения городских открытых фестивалей: «Сладкий Бердск», «Бердский рок-завод» (БРЗ), «Бердский пельмень», «Подарок Деда Мороза» и праздников «Сибирский валенок», «Лето и красота» (ЛиК), «Пятое время года» — День рождения парка.

Именно в это время работала Марина Янеева Марина и вложила большой вклад в развитие этих культурных событий. Но Марина Анатольевна помнит и печальные события тех лет. Она пришла на смену предыдущего руководства сразу после смерти ребенка в парке.

В парке Бердска погиб на аттракционах 6-летний мальчик

6-летний Максим Барабанов погиб 23 апреля 2008 года, сорвавшись с «чертового колеса» в парке Бердска. В день гибели ребенка на колесе обозрения проводились ремонтные работы, и его просто напросто забыли отключить от электрощитка! Потому дети и сумели самостоятельно запустить аттракцион.

Обвиняемые в его гибели — экс-директор Городского центра досуга Бердска Елена Перминова и сварщик Кусков, который производил сварочные работы на колесе обозрения в бердском парке, полностью признали свою вину.

После этого страшного случая пришедшая на должность руководителя Центра досуга и соответственно парка Марина Янеева долго переживала происшествие.

— Было сложно засыпать ночами. Каждый раз хотелось все перепроверить, выключены ли аттракционы. Было страшно, — рассказала Янеева.

Перемены в парке

Масштабные преобразования в парке начались 4 года назад. Напомним, 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства по программе «Комфортная городская среда» территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.

В мэрии отмечают, что после 2020 года, при условии финансирования, планируются работы по благоустройству Городского парка, включающие в себя работы по завершению установки системы электроснабжения (освещение парка), устройству детской площадки и игровых малых форм, устройству входной группы и ограждения территории Городского парка.

Туалета не было и нет

Общественный туалет в парке был построен в 1984 году. Он находится в подвальном помещении. Его стоимость — 424,8 тыс. рублей, эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» предоставила мэрия города. Но из-за того что его постоянно топило и помещение пришло в негодность, после экспертизы оно признано не пригодным.

В парке работает летний туалет всегда в мобильном здании, рассказала директор Центра культуры и досуга Бердска Елена Исламова. Его установила компания «Атика», вместе с установкой аттракционов, подтвердила Марина Янеева.

Самое интересное, что проектом благоустройства парка по программе «Комфортная городская среда» установка туалета не предусмотрена, даже деревянного. «В рамках программы строительство здания с туалетом, кафе или иным досугом не предусмотрено», заявила мэрия.

10 июня в Бердск приезжал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как проходит благоустройство городского парка и пообещал туалет. Высокопоставленный чиновник погулял по аллеям около 30 минут.

— Как вы относитесь к тому, что в проекте благоустройства парка нет туалета, — поступил вопрос от «Курьер. Среда. Бердск» министру.

— Конечно, в таком общественном месте должен быть туалет. Над этим заказчику предстоит поработать. Туалет здесь будет, — пообещал Архипов 10 июня.

Но чтобы появился стационарный туалет в капитальном строении, его нужно построить.

— У нас в парке сейчас два старых аварийных строения — это танцплощадка и подвальное помещение старого туалета. Их использовать нельзя. Наше предложение озвучено мэру Евгению Шестернину, и он его поддержал, это поставить одно новое здание, где сделать и туалет и танцплощадку и место для переодевания артистов, детей на день города и для дворников. — рассказывала Исламова «Курьер. Среда. Бердск».

Как только будет готов проект дизайн, он будет вынесен на обсуждение. Если он получит одобрение, тогда нужно будут делать технический проект, смету и изыскивать средства в бюджете. Управлению капитального градостроительства должно проработать этот вопрос.

Экс-заведующий парком Игорь Горобец рассказал, что во времена его работы — 2012-2017 годы для сотрудников были буквально «адские» условия работы.

— Работники могли переодеться и отдохнуть только в подсобных помещениях танплощадки. А там ни воды, ни отопления зимой, — рассказал Горобец.

Получается, что условия для работы остались такие же. Остается ждать, и увидим, изменится ли парк в ближайшее время. Появится ли туалет, деревья и условия для сотрудников.