На что потратили «путинские» выплаты по 10 000 рублей на детей в июне и июле

Аналитики выяснили, на что потратили россияне часть выплат на детей

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов: объем возврата долгов граждан в пользу микрофинансовых организаций начал расти, когда была выплачена большая часть президентских пособий на детей, к такому выводу пришли аналитики входящего в группу «Тинькофф» платежного сервиса CloudPayments.

Аналитики изучили обороты 133 микрофинансовых организаций (МФО). Для того чтобы оценить влияние выплат президентских пособий в 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет на объем возвратов долгов населения перед МФО, объем выплат долгов за неделю с 6 по 12 апреля сравнивался с объемом выплат в последующие недели вплоть до 19 июля. Период с 6 по 12 апреля выбран в качестве базы для сравнения, так как это первая полная неделя после того, как ограничения, связанные с самоизоляцией, вступили в силу.

«Выплаты президентских пособий на детей помогли россиянам вернуть долги в МФО. По результатам, полученным в ходе анализа, только по итогам второй недели июня, когда большая часть президентских пособий на детей была выплачена (выплаты первой волны осуществлялись с 1 июня), объем возврата долгов граждан в пользу МФО начал расти. До этого динамика возвратов была нисходящей, причем ее пик (-30% к базовой неделе) пришелся на первую неделю июня», — пришли к выводу аналитики.

Изменение тренда и рост возвратов долгов связаны с тем, что полученные пособия помогли людям улучшить свое финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги. А также 23 июня была анонсирована новость о второй волне выплат, что спровоцировало позитивные ожидания и стимулировало возврат долгов, пояснил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Объем возвратов за неделю с 29 июня по 5 июля на 9% ниже, чем в базовую, а объем за неделю с 6 по 12 июля — уже на 8%. Далее, во второй половине июля объемы возвратов долгов перед МФО снова снижаются.

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«Пик погашений пришелся на 1 июля — старт второго этапа господдержки. Если сравнивать с соответствующим периодом мая, объем выплат 1 июля вырос на 107%, а 2 июля — на 80%». Из статистики компании следует, что в первый день июля обороты МФО были выше, чем 10-го или 20-го числа, когда россиянам обычно начисляются зарплаты», — отметил Спиридонов.

Растущая динамика увеличения объемов выплат задолженности связана с частичной отменой мер ограничения и началом работы многих предприятий, указал в свою очередь представитель сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». Совпадение пиков выплат с днями получения зарплат и их наивысшие уровни относительно прочих дней месяца свидетельствуют о том, что россияне стали четче видеть собственные финансовые перспективы и предпочли при первой же возможности рассчитаться с кредиторами, уверены в компании, передает РИА Новости.

«В первые числа июня и июля мы действительно фиксировали прирост объемов погашений задолженности по отношению к первым числам мая. Но характер данного прироста больше связываем с другой тенденцией: на первые числа каждого месяца традиционно приходятся значительные объемы выдач микрозаймов. Соответственно, при условии, что заемщики в большинстве случаев сейчас выбирают максимальные сроки кредитования (30 дней), период погашения займов приходится на первые числа следующего месяца», — сказали в компании.