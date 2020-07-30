Собчак назвала идиотами хранящих сбережения в рублях россиян

Такое заявление она сделала после падения российской валюты в четверг, когда доллар вырос до 73,38 рубля, а курс евро поднялся до отметки 86,27 рубля.

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами тех, кто хранит свои сбережения в рублях. Такое заявление она сделала после падения российской валюты в четверг.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», — написала Собчак в своем telegram-канале. Свое высказывание она сопроводила скриншотом с финансового портала Investing.com, на котором видно, что курс доллара вырос на 80 копеек (+1,11%) до 73,38 рубля, а курс евро поднялся на 67 копеек (+0,79%) и достиг отметки 86,27 рубля.