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Расследовать строительство свалки как экологическое преступление хотят поручить СКР жители Бердска

20:19 30.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мусорный полигон начали строить у бердского кладбища в Искитимском районе к крайнему возмущению горожан. 29 июля в СК появилось новое экологическое спецподразделение.

Расследовать строительство свалки как экологическое преступление хотят поручить СКР жители Бердска
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Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Расследовать строительство свалки как экологическое преступление хотят поручить СКР жители Бердска

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В СК России создано подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщили в четверг в ведомстве.

-Результаты исследований, проводимых в последние годы, констатируют значительную обеспокоенность людей проблемами экологии, в частности загрязнением окружающей среды, почвы и воздуха. Практика свидетельствует о том, что в ряде случаев произошедшее носит техногенный характер и обусловлено человеческим фактором. Подобные последствия в экологии негативно влияют и на эпидемиологическую ситуацию, — пояснила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

И жители Бердска предложили воспользоваться этим в связи со строительством у городского кладбища на территории Искитимского района полигона твердых коммунальных отходов.

-Наверное, и этот ресурс надо задействовать в вопросе недопущения организации новой мусорной свалки на границе с Бердском, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» Антон.

Действующий Уголовный кодекс содержит отдельную главу об экологических преступлениях и статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами. В этой связи и создано новое подразделение по инициативе главы СКР Александра Бастрыкина.

-На данный момент к подследственности СК России относится значительное количество экологических преступлений и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования. Объединение в рамках одного подразделения таких специалистов позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинен существенный вред окружающей среде, либо здоровью людей, — отметила Петренко.

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