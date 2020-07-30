Жестоко зарезал игумена и украл 1 млн рублей в Свято-Троицком мужском монастыре. СК снял видео

Расследование длилось 4 года. Следствие проверило на причастность более 3000 человек. В итоге нашли Авдеева, который сознался в убийстве.

Завершено расследование уголовного дела об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря

В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Авдеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, разбой).

По данным следствия, утром 7 июля 2016 года Авдеев с целью убийства и ограбления настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила (в миру — Максим Соколов) пришел в монастырь. Войдя в келью Авдеев обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, которые оказались смертельными. Затем Авдеев обыскал келью и похитил денежные средства в размере 1,1 млн рублей.

Расследование этого уголовного дела находилось на личном контроле Председателя СК России. Для раскрытия убийства следователи и оперативные сотрудники ГУУР МВД России проверили на причастность к нему более трех тысяч лиц. В числе проверяемых были лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности, за преступления на объектах религиозного культа, а также иные категории лиц. Со всеми ними был проведен комплекс следственных действий. Также изучены заключения более 430 судебных экспертиз. В результате следствием получены сведения о причастности к преступлению Александра Авдеева.

В ходе следственных действий обвиняемый частично признал свою вину и, в том числе, при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.