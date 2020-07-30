30.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

ФБК нашел недвижимость на 125 млн рублей у родителей врио губернатора Хабаровского края Дегтярева

19:35 30.07.2020 Фото: navalny.com
1 1

Навальный рассказал, что в 2013 году, после того как Дегтярев принял участие в выборах мэра Москвы, его отец — гинеколог из Самары — купил в Подмосковье участок площадью 16 соток. А квартиру за 25 млн рублей в столице он оформил на маму.

ФБК нашел недвижимость на 125 млн рублей у родителей врио губернатора Хабаровского края Дегтярева
По документам, на которые ссылается Навальный, дом отца Дегтярева занимает 266 кв. м

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального рассказал о загородном доме и квартире родителей врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. По словам Навального, общая стоимость найденной недвижимости может достигать 125 млн рублей.

Так, в ролике ФБК говорится, что в 2013 году, после того как Дегтярев принял участие в выборах мэра Москвы, его отец — гинеколог из Самары — купил в Подмосковье участок площадью 16 соток.

По документам, на которые ссылается Навальный, дом отца Дегтярева занимает 266 квадратных метров.

«Мы видим, что реальная площадь дома в районе 1 тыс. метров. Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в четыре раза и теперь очень хорошо экономит на налогах», — считает Алексей Навальный. По его оценкам, «строительство загородной резиденции» могло обойтись семье врио главы Хабаровского края в 70 млн рублей, а рыночная стоимость такого дома составляет 100 млн рублей, говорит Навальный.

Также в ролике ФБК рассказываются, что в 2017 году правительство Москвы продало Михаилу Дегтяреву квартиру на юге столицы площадью почти 100 квадратных метров. ФБК оценивает эту квартиру в 25 млн рублей.

«Квартиру эту скромный Дегтярев моментально оформляет на маму. Это делается в самом срочном порядке, чтобы получение и исчезновение недвижимости не отразилось в декларации. Это и не произошло», — сказано в ролике.

В декларации о доходах у Дегтярева только депутатская зарплата и скромные деньги жены.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Могут себе позволить?

Поросёнок Пётр, 30 июля 2020 19:51
Богатые родители скромных чиновников и депутатов, ой, какая неожиданность

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Под домашним арестом Ефремов останется до 22 января 2021 года
20:39 30-07-2020
Под домашним арестом Ефремов останется до 22 января 2021 года
БердскРасследовать строительство свалки как экологическое преступление хотят поручить СКР жители Бердска
20:19 30-07-2020
Расследовать строительство свалки как экологическое преступление хотят поручить СКР жители Бердска
Отменил справки о задолженности по ЖКХ с 2021 года премьер Мишустин
20:01 30-07-2020
Отменил справки о задолженности по ЖКХ с 2021 года премьер Мишустин
Доступность наркосодержащих препаратов смертельно больным до 2024 году разрешила Голикова
19:53 30-07-2020
Доступность наркосодержащих препаратов смертельно больным до 2024 году разрешила Голикова
ФБК нашел недвижимость на 125 млн рублей у родителей врио губернатора Хабаровского края Дегтярева 1
19:35 30-07-2020
ФБК нашел недвижимость на 125 млн рублей у родителей врио губернатора Хабаровского края Дегтярева
Жестоко зарезал игумена и украл 1 млн рублей в Свято-Троицком мужском монастыре. СК снял видео
19:23 30-07-2020
Жестоко зарезал игумена и украл 1 млн рублей в Свято-Троицком мужском монастыре. СК снял видео
Собчак назвала идиотами хранящих сбережения в рублях россиян 3
19:04 30-07-2020
Собчак назвала идиотами хранящих сбережения в рублях россиян
Студенты спровоцируют вторую волну COVID-19: они вернутся в мегаполисы в начале сентября
18:55 30-07-2020
Студенты спровоцируют вторую волну COVID-19: они вернутся в мегаполисы в начале сентября
Что изменится в жизни россиян после 1 августа? Пенсии, ОСГО, газ, работа
18:43 30-07-2020
Что изменится в жизни россиян после 1 августа? Пенсии, ОСГО, газ, работа
Кремль не знает о планах по "дестабилизации обстановки" в Белоруссии задержанных наемников из ЧВК Вагнера 2
18:30 30-07-2020
Кремль не знает о планах по