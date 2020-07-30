ФБК нашел недвижимость на 125 млн рублей у родителей врио губернатора Хабаровского края Дегтярева

Навальный рассказал, что в 2013 году, после того как Дегтярев принял участие в выборах мэра Москвы, его отец — гинеколог из Самары — купил в Подмосковье участок площадью 16 соток. А квартиру за 25 млн рублей в столице он оформил на маму.

По документам, на которые ссылается Навальный, дом отца Дегтярева занимает 266 кв. м

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального рассказал о загородном доме и квартире родителей врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. По словам Навального, общая стоимость найденной недвижимости может достигать 125 млн рублей.

Так, в ролике ФБК говорится, что в 2013 году, после того как Дегтярев принял участие в выборах мэра Москвы, его отец — гинеколог из Самары — купил в Подмосковье участок площадью 16 соток.

По документам, на которые ссылается Навальный, дом отца Дегтярева занимает 266 квадратных метров.

«Мы видим, что реальная площадь дома в районе 1 тыс. метров. Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в четыре раза и теперь очень хорошо экономит на налогах», — считает Алексей Навальный. По его оценкам, «строительство загородной резиденции» могло обойтись семье врио главы Хабаровского края в 70 млн рублей, а рыночная стоимость такого дома составляет 100 млн рублей, говорит Навальный.

Также в ролике ФБК рассказываются, что в 2017 году правительство Москвы продало Михаилу Дегтяреву квартиру на юге столицы площадью почти 100 квадратных метров. ФБК оценивает эту квартиру в 25 млн рублей.

«Квартиру эту скромный Дегтярев моментально оформляет на маму. Это делается в самом срочном порядке, чтобы получение и исчезновение недвижимости не отразилось в декларации. Это и не произошло», — сказано в ролике.

В декларации о доходах у Дегтярева только депутатская зарплата и скромные деньги жены.