Доступность наркосодержащих препаратов смертельно больным до 2024 году разрешила Голикова

«Дорожная карта» позволит улучшить качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, а также их родственников.

Обеспечат лекарственными препаратами умирающих

Татьяна Голикова подписала план мероприятий по повышению качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года, сообщили на сайте правительства 30 июля.

«Дорожная карта» позволит улучшить качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, а также повысить удовлетворённость пациентов, их законных представителей, родственников и иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, доступностью паллиативной медицинской помощи, обеспечением лекарственными препаратами. В том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемыми для использования на дому.

Документ подготовлен при участии членов Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и Общероссийского народного фронта.