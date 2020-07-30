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Доступность наркосодержащих препаратов смертельно больным до 2024 году разрешила Голикова

19:53 30.07.2020
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«Дорожная карта»  позволит улучшить качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, а также их родственников.

Доступность наркосодержащих препаратов смертельно больным до 2024 году разрешила Голикова
Обеспечат лекарственными препаратами умирающих

Татьяна Голикова подписала план мероприятий по повышению качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года, сообщили на сайте правительства 30 июля.

«Дорожная карта»  позволит улучшить качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, а также повысить удовлетворённость пациентов, их законных представителей, родственников и иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, доступностью паллиативной медицинской помощи, обеспечением лекарственными препаратами. В том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемыми для использования на дому.

Документ подготовлен при участии членов Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и Общероссийского народного фронта.

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