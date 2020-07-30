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Отменил справки о задолженности по ЖКХ с 2021 года премьер Мишустин

20:01 30.07.2020 Фото: government.ru
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Чтобы доказать право на субсидию, россиянам не придется бегать по инстанциям — этим займется уполномоченный орган.

Отменил справки о задолженности по ЖКХ с 2021 года премьер Мишустин
Михаил Мишустин упростил получение субсидий на оплату услуг ЖКХ

Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом 30 июля заявил на заседании правительства РФ премьер Михаил Мишустин.

-С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию. Соответствующее постановление подготовлено. Всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем. Все эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам, — аргументировал глава кабмина.

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