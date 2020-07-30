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Боевиками ЧВК посчитали опоздавших на рейс в третью страну российских охранников ЧОП в Белоруссии

22:06 30.07.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Они в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси следовали за границу, сообщил посол РФ.

Боевиками ЧВК посчитали опоздавших на рейс в третью страну российских охранников ЧОП в Белоруссии
Посол назвал задержанных под Минском россиян опоздавшими на рейс за рубеж

Задержанные в Белоруссии россияне не планировали оставаться в республике, но намеревались выехать в другую страну, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев на официальном сайте МИД. По словам дипломата, в санаторий «Белорусочка» под Минском они заселились после того, как опоздали на свой рейс.

«[Они] опоздали на рейс из национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заявил посол.

Основанием для приезда в Белоруссию мужчин, которые официальный Минск назвал «боевиками» частной военной компании (ЧВК) Вагнера, по словам Мезенцева, был контракт с белорусской фирмой.

«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», — пояснил дипломат.

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От редакции

Перебдели белорусы?

Поросёнок Пётр, 31 июля 2020 00:35
Хороший такой "ЧОП", имеющий целую военную базу в районе деревни Молькино Краснодарского края.
Боевики сей конторы участвовали в военном конфликте на Украине, на стороне незаконных вооружённых формирований и к ним у Следственного Комитета России почему-то нет никаких претензий по статье УК РФ 359 Наемничество, интересно почему Вот интересная статейка про сею "контору" https://narzur.ru/ljudi-dolzhny-znat-pravdu-ehks-boec-rasskazal-o-sluzhbe-v-chvk-vagnera/

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