Боевиками ЧВК посчитали опоздавших на рейс в третью страну российских охранников ЧОП в Белоруссии

Задержанные в Белоруссии россияне не планировали оставаться в республике, но намеревались выехать в другую страну, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев на официальном сайте МИД. По словам дипломата, в санаторий «Белорусочка» под Минском они заселились после того, как опоздали на свой рейс.
«[Они] опоздали на рейс из национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заявил посол.
Основанием для приезда в Белоруссию мужчин, которые официальный Минск назвал «боевиками» частной военной компании (ЧВК) Вагнера, по словам Мезенцева, был контракт с белорусской фирмой.
«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», — пояснил дипломат.
Боевики сей конторы участвовали в военном конфликте на Украине, на стороне незаконных вооружённых формирований и к ним у Следственного Комитета России почему-то нет никаких претензий по статье УК РФ 359 Наемничество, интересно почему Вот интересная статейка про сею "контору" https://narzur.ru/ljudi-dolzhny-znat-pravdu-ehks-boec-rasskazal-o-sluzhbe-v-chvk-vagnera/