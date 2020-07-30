Боевиками ЧВК посчитали опоздавших на рейс в третью страну российских охранников ЧОП в Белоруссии

Они в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси следовали за границу, сообщил посол РФ.

Посол назвал задержанных под Минском россиян опоздавшими на рейс за рубеж

Задержанные в Белоруссии россияне не планировали оставаться в республике, но намеревались выехать в другую страну, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев на официальном сайте МИД. По словам дипломата, в санаторий «Белорусочка» под Минском они заселились после того, как опоздали на свой рейс.

«[Они] опоздали на рейс из национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заявил посол.

Основанием для приезда в Белоруссию мужчин, которые официальный Минск назвал «боевиками» частной военной компании (ЧВК) Вагнера, по словам Мезенцева, был контракт с белорусской фирмой.

«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», — пояснил дипломат.