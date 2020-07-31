Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 — 5000, 10000, 3000 рублей

Обращаться за назначением пособия можно в МФЦ или соцзащиту

«Путинскими» стали называть выплаты на первого и второго ребенка от рождения до 3 лет, а также меры поддержки семьям с детьми, появившиеся в ходе пандемии коронавируса по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Детские пособия по линии соцзащиты выплачивают не позднее 26 числа каждого месяца, «коронавирусные» выплаты 10 тысяч рублей родители получили 1 июня и 1 июля.

«Путинские» выплаты — это не только 10 тысяч рублей в июне и июле. Это и пособие по уходу за ребенком до 3 лет, действующее с 2018 года, и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, и прибавка к пособию по безработице тем, у кого есть несовершеннолетние дети. В целом под «путинскими» выплатами называют целый ряд мер господдержки семьям с детьми, в основном с небольшим доходом.

Дети от 0 до 3 лет – до 26 числа

«Путинская» выплата на содержание детей от рождения и до 3 лет осуществляется ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема и регистрации заявления о назначении выплат с документами. Выплачивается родителям, чей ребенок родился, начиная с 2018 года. Размер пособия равен прожиточному минимуму в регионе, в Новосибирской области это 12037 рублей.

Выплачивается при условии, что средний доход семьи в месяц не превышает 2-кратного размера прожиточного минимума гражданина, в Новосибирской области это 12486*2=24972 рубля на каждого члена семьи, включая несовершеннолетних. Обращаться за назначением пособия можно в МФЦ или соцзащиту. «Путинское» пособие является дополнительным к уже предусмотренным детским выплатам и не отменяет их. Государство выплачивает пособия на первого ребенка в семье, выплаты на второго вычитаются из материнского капитала.

Дети от 3 до 7 лет – в первый день месяца

«Коронавирусная» выплата детям от 3 до 7 лет также положена семьям с небольшим доходом. Эти пособия начали выплачивать с 1 июня, но крайний срок получения выплаты так же 26 число месяца, следующего за датой подачи заявления. В Новосибирской области получателями являются около 40 тысяч семей. Ежемесячно на протяжении года семьям выплачивают по 6018,5 рубля. Обязательное условие получения выплаты – на одного члена семьи не должно приходиться более 11738 рублей. Это сумма среднедушевого прожиточного минимума за минувший год.

Плюс 3000 детям безработных родителей — индивидуальная дата

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице увеличивается на 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей. Периоды выплаты пособия по безработице с доплатой за несовершеннолетних: начиная с даты признания гражданина безработным по дату постановки на учёт, со следующего дня после даты постановки на учёт по дату первой перерегистрации или со следующего дня после даты первой перерегистрации по дату назначенной следующей перерегистрации. А для граждан, потерявших работу в результате сокращения, пособие по безработице начисляется не с даты признания гражданина безработным, а с первого дня после того, как прекращают поступать выплаты от бывшего работодателя, выдаваемые в качестве выходного пособия.

Кроме федеральных детских пособий родители несовершеннолетних новосибирцев могут рассчитывать и на региональные меры поддержки. Это ежемесячное пособие на ребенка в размере 344,91 рубля (517,34 рубля в повышенном размере); ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей в размере 11698 рублей; областной семейный капитал при рождении третьего и последующего ребенка в размере 108160 рублей; компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации в размере 20% от платы на первого ребенка, 50% — на второго, 70% — на третьего и последующих детей; единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье в размере 6000 рублей на первого ребенка, 12000 рублей — на второго, 18000 рублей на третьего и последующих детей.

«Путинские» 10000

Внушительные, но разовые выплаты в 10000 рублей всем детям до 16 лет родители получили 1 июня и 1 июля. Семьи с детьми, которые вовремя не оформили право на выплату этих 10 тысяч рублей, могут получить их сейчас или позже. Им выплатят сразу два единовременных пособия: за июнь и за июль. Заявления на выплату 10000 рублей принимаются вплоть до 1 октября 2020 года. Обратиться за ней можно через портал «Госуслуги».

Большинство новосибирских семей уже получили по 10000 рублей на детей: «Родители 320 тысяч новосибирских детей получили 10000 от Президента в июле» Также возросла сумма пособия на первого ребенка. С учетом районного коэффициента — 8102 рубля в месяц вместо 4050 рублей. Такую сумму получают семьи с первым ребенком до достижения им возраста 1,5 года. Всего в Новосибирской области существует 27 мер поддержки для семей с детьми. Это и федеральные, и областные меры. Получателями детских пособий в регионе являются почти 102 тысячи семей.

Источник: vn.ru