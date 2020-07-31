COVID-19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская

На больничном находятся 11 медицинских работников бердской горбольницы. Выздоровели 27 человек. Больше половины инфицированных медиков заразились в быту.

Увеличилось количество зараженных коронавирусом среди медицинских сотрудников в Бердске

На оперативном штабе 31 июля главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск» об зараженных коронавирусом медиков — большинство подхватили инфекцию вне стен больницы.

— На сегодняшний день 38 сотрудников медицинского и немедицинского персонала заражены коронавирусом. Из них выздоровели 27 человек. На больничном находятся 11 человек и из них 8 медиков. Проведенный анализ, который был предоставлен Роспотребнадзором и ЦГБ, показал, что более 60% наших сотрудников получили инфицирование вне стен ЦГБ. Как правило, это бытовое инфицирование, — отметила Алла Николаевна.

Напомним, что ранее, 22 июля, главврач больницы в Бердске сообщала, что 25 медиков заражены коронавирусом в Бердске.