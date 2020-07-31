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3024 провели тестов на коронавирус в 105-тысячном Бердске

10:44 31.07.2020, Алина Бурова Фото: pexels.com
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573 человека, которые прилетели из заграницы были взяты на контроль. Ежедневно проводят тесты в количестве от 40 до 65 штук.

3024 провели тестов на коронавирус в 105 тысячном Бердске
Количество желающих пройти тест на COVID-19 увеличилось в Бердске

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, что контактных людей старше 60-ти лет под наблюдением нет.

— За весь период взято 3024 тестов на коронавирусную инфекцию. Мы проконтролировали 573 человека, которые прилетели из заграницы. Сегодня, 31 июля, 64 теста взято на анализ,- изъявила Алла Николаевна.

22 июля было проведено 2500 тестов на COVID-19 в Бердске.

Напомним, что количество зараженных коронавирусом в Бердске растет. На 31 июля число заразившихся увеличилось на 6 человек. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 190 случаев.

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