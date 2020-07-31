Розыск: срывателя рюкзаков в подъездах ищут полицейские в Новосибирске

27 июля около 15.30 во 2-ом подъезде дома по улице Петропавловской с применением физической силы отобрал у женщины 1977 г.р. рюкзак. В нем были деньги.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемого просят обратиться в полицию по телефонам: 232-17-18, 232-64-79, 8952 914 46 16

Сотрудниками отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску задержан мужчина, 01.12.1981 г.р. (на фото), который 27 июля около 15.30 во 2-ом подъезде дома по улице Петропавловской с применением физической силы отобрал у женщины 1977 г.р. рюкзак, в котором находился кошелек с деньгами в сумме 700 рублей, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила 1 тысяча 600 рублей.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемого просят обратиться в полицию по телефонам: 232-17-18, 232-64-79, 8952 914 46 16.

Источник: 54.мвд.рф