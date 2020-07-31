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Правила реабилитации пациентов после COVID-19 утвердил Минздрав

11:45 31.07.2020 Фото: pexels.com
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Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи.

Правила реабилитации пациентов после COVID 19 утвердил Минздрав
Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Правила реабилитации пациентов после COVID 19 утвердил Минздрав

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Минздрав утвердил методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства.
«Минздрав России разработал и направил в регионы Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при COVID-19», — говорится в сообщении.
Рекомендации учитывают особенности медицинской реабилитации при оказании специализированной медпомощи пациентам с COVID-19, маршрутизацию пациентов, особенности организации медицинской реабилитации детей, а также мероприятия по оздоровлению и восстановлению работоспособности медиков, уточнили в пресс-службе.

Направление пациентов на реабилитацию в медицинские организации рекомендуется осуществлять с помощью предварительного дистанционного консультирования, пояснили в пресс-службе.
«Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий», — подчеркнули в Минздраве.
Для дальнейшей реабилитации пациенты могут быть направлены в медицинские организации, в том числе санаторно-курортные, отметили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости

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