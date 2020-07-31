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Ядовитые желтые пауки кусают женщин за ноги. Укус сака может быть смертельным

10:45 31.07.2020 Фото: Carolyn Kaster / AP
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Желтый паук сак, размер которого составляет около десяти миллиметров, является довольно ядовитым. Его укус, хотя и не смертелен, может вызывать острые болевые ощущения, а также в некоторых случаях лихорадку и аллергическую реакцию.

Ядовитые желтые пауки кусают женщин за ноги. Укус сака может быть смертельным
Желтый паук сак, размер которого составляет около десяти миллиметров, является довольно ядовитым

Две жительницы Ярославской области обратились в больницу после того, как их укусили ядовитые пауки. Об этом сообщает DON24.RU со ссылкой на ЦГБ Ростова.

34-летняя женщина была вынуждена посетить медицинское учреждение, так как испытывала боль во всех мышцах. Пострадавшая рассказала, что после «укола» в ногу она увидела в траве маленького желтого паука. По ее словам, сперва боль начала распространяться по ступне, а затем онемела вся нога.

Врачи пришли к выводу, что женщину укусил ядовитый паук сак и теперь ей придется провести определенное время в больнице. Отмечается, что за неделю это уже второй аналогичный случай. Женщина, поступившая ранее с такими же симптомами, смогла быстро оправиться и отправиться домой.

Желтый паук сак, размер которого составляет около десяти миллиметров, является довольно ядовитым. Его укус, хотя и не смертелен, может вызывать острые болевые ощущения, а также в некоторых случаях лихорадку и аллергическую реакцию.

Источник: 125region.ru

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