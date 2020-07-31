Списывать деньги со «спящих счетов» хотят банки. И их поддерживают

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь.

Сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг

Кредитные организации предлагают отменить ограничения по операциям клиентов, которые не обновили данные и не выходят на связь.

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны. По мнению авторов инициативы (документ готовят в Абсолют Банке), это позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам — предотвратить мошенничества со «спящими счетами». По данным, которые «Известиям» предоставил Центробанк, чаще всего в рамках «регуляторной гильотины» поступают предложения, касающиеся именно «антиотмывочного» законодательства.

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Кредитным организациям следует законодательно позволить списание средств за ведение счета и платежей по кредитам, даже если у банков не получается выйти на связь с клиентом и обновить сведения о нем. Такие предложения, как выяснили «Известия», в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ — механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка — готовят в Абсолют Банке.

Сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные, пояснил «Известиям» директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков. В итоге получается, что банки должны отказывать самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов, добавил он.

Банк может сам проверить актуальность сведений (паспорт, наличие судебных решений). Если они действительны — операцию можно проводить, отметил Дмитрий Шевченко. Если данные устарели, необходимо связываться с клиентом. Сейчас же банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в том случае, если у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), но он не сообщил об этом в течение года, а на звонки кредитной организации не отвечал.

Согласно «антиотмывочному» закону, банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год. Подзаконным актом (положением Банка России № 499-П) устанавлено, что на момент проведения операции сведения о клиенте должны быть обновлены. В противном случае любые трансакции проводить нельзя.

В ЮниКредит Банке инициативу считают разумной: не имея формальной возможности списывать текущие платежи, банк вынужден формировать просрочку, хотя все основания и поручения на списания от клиента у него имеются. Это создает неудобства как для кредитной организации (на просрочку приходится формировать резервы), так и для клиента (поскольку копится задолженность, на которую начисляются штрафные проценты), отметили в ЮниКредит Банке. В РСХБ и Росбанке также поддержали инициативу.

Количество счетов, которые невозможно закрыть из-за остатка на них средств, но и операции по которым проводить нельзя из-за устаревших данных о владельце, постоянно увеличивается. Банкам приходится обслуживать их себе в убыток, добавили в ПСБ. В кредитной организации пояснили: средства, полученные от комиссии за обслуживание, банки могли бы направлять в том числе на актуализацию данных через автоматизированные запросы клиентам и в госорганы.

— Кроме того, регулятор ранее уже подчеркивал риски использования «спящих счетов» для проведения сомнительных операций. Возможность взимания комиссий с «брошенных счетов» при их последующем закрытии может выступить как профилактика сомнительных операций, — отметили в Промсвязьбанке.

Предлагаемые изменения очень существенны для кредитных организаций, подтвердили и в банке «Зенит» — там отметили, что такие операции не несут риска отмывания средств, при этом позволяют банку вернуть деньги за уже оказанные услуги.

В положении Банка России № 499-П отсутствуют нормы, предусматривающие списание денежных средств со счета клиента при невозможности обновления сведений о нем, уточнили в Росфинмониторинге.

В ЦБ пока не получали инициативу о списании денег со счетов клиентов, по которым не удаётся обновить идентификационные сведения. В Банке России и в Росфинмониторинге «Известия» заверили, что находятся в постоянном диалоге с профессиональным сообществом, в том числе — по вопросам «антиотмывочного» законодательства.

И многое другое

В пресс-службе регулятора «Известиям» сообщили, что за год действия «регуляторной гильотины» в Банк России поступило 690 инициатив по отмене или актуализации законодательных норм. Большая часть из них — 97 предложений — касались именно «антиотмывочного» законодательства.

Количество предоставляемых в Росфинмониторинг сведений о клиентах следует законодательно ограничить, поскольку сейчас список в указании ЦБ значительно шире, чем в самом «антиотмывочном» законе, заявил Александр Поляков из Абсолют Банка.

Также необходимо с 3 до 5 млн рублей увеличить и сумму сделок с недвижимостью, которые подлежат обязательному контролю, поскольку с момента появления порога стоимость жилья значительно выросла, считает начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. Повысить суммовой порог нужно и для других операций, подлежащих обязательному контролю: его уровень не менялся с 2001 года и по-прежнему составляет 600 тыс. рублей, добавили в Промсвязьбанке.

Кроме того, кредитные организации следует наделить правом отказывать в реализации исполнительных документов, добавил директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов. Это наиболее значимая для общества из предложенных инициатив, считает старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. Проверить некоторые документы, имеющие силу исполнительного листа (например, решения комиссий по трудовым спорам), практически невозможно, пояснил он.

ЦБ совместно с заинтересованными органами прорабатывает возможность предоставить банкам право отказывать в проведении операций по исполнительным листам, сообщили в пресс-службе регулятора. Соответствующие законодательные инициативы готовятся Минюстом, подтвердили в Росфинмониторинге. Также предложения кредитных организаций были учтены в работе над корректировкой правил, касающихся направления в Федеральную службу сведений о подозрительных клиентах и операциях.

В январе 2021 года в силу вступят поправки с уточнениями критериев отдельных операций, подлежащих обязательному контролю. Базовая сумма по ним, уточнили в Росфинмониторинге, осталась без изменений — 600 тыс. рублей.

Источник: Известия