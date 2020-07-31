Заперли на карантин: 47 человек прилетевших из стран СНГ находятся под наблюдением в обсерваторе «Тимуровец» в Бердске

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, ежедневно проводится мониторинг жителей, которые прилетели из ближнего зарубежья. Проконтролировали и взяли тесты на COVID-19 у 573 туристов прибывших из СНГ в Бердске.
— В обсерваторе на базе детского лагеря «Тимуровец» находятся 47 человек. Граждане у которых были обнаружены положительные тесты на коронавирус были переведены в инфекционный госпиталь. Выезд этих пациентов планируется на 5 августа,- сообщила Алла Николаевна 31 июля.
Напомним, что на 31 июля в инфекционном госпитале Бердска под наблюдением находится 45 человек. Госпиталь рассчитан на 60 койко-мест.