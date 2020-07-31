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Заперли на карантин: 47 человек прилетевших из стран СНГ находятся под наблюдением в обсерваторе «Тимуровец» в Бердске

11:28 31.07.2020, Алина Бурова Фото: pixabay.com
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573 теста на COVID-19 взяли у туристов прибывших из ближнего зарубежья на 31 июля.

Заперли на карантин: 47 человек прилетевших из стран СНГ находятся под наблюдением в обсерваторе Тимуровец в Бердске
Под наблюдением в обсерваторе находятся туристы, прилетевшие из стран ближнего зарубежья

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, ежедневно проводится мониторинг жителей, которые прилетели из ближнего зарубежья. Проконтролировали и взяли тесты на COVID-19 у 573 туристов прибывших из СНГ в Бердске.

— В обсерваторе на базе детского лагеря «Тимуровец» находятся 47 человек. Граждане у которых были обнаружены положительные тесты на коронавирус были переведены в инфекционный госпиталь. Выезд этих пациентов планируется на 5 августа,- сообщила Алла Николаевна 31 июля.

Напомним, что на 31 июля в инфекционном госпитале Бердска под наблюдением находится 45 человек. Госпиталь рассчитан на 60 койко-мест.

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