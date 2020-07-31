Подобрал на остановке незнакомку водитель ВАЗ и в лесу ударил и задушил ее. Место трагедии смотрите на видео

После совершенного он сокрыл тело погибшей в находившейся неподалеку мусорной свалке и скрылся с места преступления.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения

27 июля 2020 года в дневное время на остановке общественного транспорта с. Дуденево Богородского района 36-летняя женщина села в попутную автомашину марки ВАЗ. С этого момента связь с женщиной прервалась.

По факту ее безвестного исчезновения следователем Богородского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

30 июля 2020 года в ходе расследование уголовного дела при проведении тактически грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлен и задержан 28-летний житель г. Богородска, который подозревается в совершении убийства пропавшей женщины.

По версии следствия, 27 июля 2020 года подозреваемый, управляя автомашиной марки ВАЗ, проезжая около с. Дуденево согласился подвезти неизвестную ему женщину, стоявшую на остановке общественного транспорта. Проехав несколько километров по трассе в сторону Богородска, под надуманным предлогом он свернул в лесополосу, где остановив машину, сначала ударил пассажирку, а затем задушил ее. После совершенного он сокрыл тело погибшей в находившейся неподалеку мусорной свалке и скрылся с места преступления. Подозреваемый сознался в совершенном убийстве и указал следователям СК место, где он сокрыл тело погибшей.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мотив совершенного устанавливается.

Расследование продолжается.

Источник: nnovgorod.sledcom.ru