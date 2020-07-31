31.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Будет жарким или холодным август 2020, рассказал руководитель Гидрометцентра

12:00 31.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы.

Будет жарким или холодным август 2020, рассказал руководитель Гидрометцентра
Прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях

Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы. На европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне. Огромная территория страны, 50% страны как минимум — это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии — прогнозируется температура выше нормы», — рассказал синоптик.

По его словам, температура на уровне нормы будет держаться в Иркутской области и Туве

Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях. Августовская погода, как и в июле, будет «нервной» со значительными температурными перепадами, заключил он.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие планы на август?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

NASA: Ракета Atlas V с марсоходом Perseverance летит в Марсу искать следы жизни
12:15 31-07-2020
NASA: Ракета Atlas V с марсоходом Perseverance летит в Марсу искать следы жизни
Поздравления и история праздника Курбан Байрам, который отмечается 31 июля 2020 года
12:14 31-07-2020
Поздравления и история праздника Курбан Байрам, который отмечается 31 июля 2020 года
Будет жарким или холодным август 2020, рассказал руководитель Гидрометцентра
12:00 31-07-2020
Будет жарким или холодным август 2020, рассказал руководитель Гидрометцентра
Правила реабилитации пациентов после COVID-19 утвердил Минздрав
11:45 31-07-2020
Правила реабилитации пациентов после COVID-19 утвердил Минздрав
Подобрал на остановке незнакомку водитель ВАЗ и в лесу ударил и задушил ее. Место трагедии смотрите на видео
11:30 31-07-2020
Подобрал на остановке незнакомку водитель ВАЗ и в лесу ударил и задушил ее. Место трагедии смотрите на видео
БердскЗаперли на карантин: 47 человек прилетевших из стран СНГ находятся под наблюдением в обсерваторе "Тимуровец" в Бердске
11:28 31-07-2020
Заперли на карантин: 47 человек прилетевших из стран СНГ находятся под наблюдением в обсерваторе
Горящие летящие самолетики пускают дети с крыш в Бердске. Дети и спички. А потом - нет дома
11:23 31-07-2020
Горящие летящие самолетики пускают дети с крыш в Бердске. Дети и спички. А потом - нет дома
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
11:21 31-07-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
Может, вместо линеек сделать классные часы 1 сентября. Пора думать, а не только есть головой
11:19 31-07-2020
Может, вместо линеек сделать классные часы 1 сентября. Пора думать, а не только есть головой
БердскСпецвыпуск "Свалочный город. Или деньги не пахнут" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 29 июля 2020 14
11:17 31-07-2020
Спецвыпуск